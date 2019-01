Irene Käosaar lahkus Eesti 200-st

"Kuigi olen mitmetes erinevates intervjuudes oma seisukohta avaldanud, on minult ikka küsitud, et mis on minu seisukoht plakatite küsimuses. Saan aru, et teema on juba veidi tüütavakski saanud, aga tunnen justkui "võlga". Lühidalt kokkuvõttes: minu arvates ei olnud see hea kampaania ja ma oleksin rõõmus, kui saaks aja tagasi pöörata ja selle olematuks teha," kirjutas Käosaar.

"Esiteks, probleemi tuum, millele viidati, ei ole ühiskonnas seal, kuhu osutati. Meil on segregatsioon ühiskonnas olemas, aga see ei ole ammu enam üksteist sildistav ja eemaletõukav. Ka integratsiooni monitooring näitab, et noored on palju rohkem koos, valdavad eesti keelt järjest paremini ja peavad üldjuhul Eestit oma kodumaaks – seega väita, et 28 aastat pole midagi tehtud, ega pole midagi muutunud, on minu arvates ebaõiglane ja silmakirjalik."

"Pigem on küsimus selles kuidas ühiskondlikud kokkulepped, milleni on juba jõutud (ja seegi on suur samm edasi), ellu viia – hariduskorraldus on selles reas kõige tähtsam küsimus, sellega nõustun. Mida ma aga ei näinud selles kampaanias, olid selged lahendusettepanekud, kuidas jõuda sinna, kuhu tahame jõuda. Saan aru, et kampaania eesmärk oli nendest lahendustest rääkima hakata, aga enamus inimestest, kes puudutatud said, ei tea sest enam midagi," lisas Käosaar.