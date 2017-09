Investeerimispankur, odaviskaja, punkar ja ärinaine — nemad kõik on Tallinnas valimisringkondade esinumbrid

Kohalikel valimistel panevad suuremad erakonnad Tallinnas oma linnaosade esinumbriteks välja oma parimaid, kes on tihti väga tuntud poliitikud. Mõned väiksemad valimisnimekirjad, millel on samuti lootust saada linnavolikogusse, on oma esinumbriteks pannud aga vahel üsna tundmatuid isikuid.

Tutvume siis lähemalt nendega, kellest võivad peatselt saada tallinlaste esindajad linnavolikogus.

Peeter Saks, Savisaare ja Tegusa Tallinna esinumber Kristiines

Investeerimispankur Saks pole avalikkuses ülemäära tuntud, samuti pole ta varem valimistel kandideerinud. Tema seni tähelepanuväärseim äramärkimine ajakirjanduses oli aastal 2000, kui tema kodus peetud peost kirjutas Õhtuleht.

Ilusal suveõhtul toimunud peol oli juba korralik hoog sees, kui üks naaber leidis, et "See pole ahvide planeet, et öösiti nii lärmata võib" ja kutsus politsei. Samuti peol viibinud Jüri Mõis, kes oli tollal Tallinna linnapea, lahkus kiirelt. Seejärel toimus rida sündmuseid, mille käigus olevat katki läinud politseiauto aken, mõnele inimesele lasti gaasi näkku ja mõned viidi politseijaoskonda kohvile.

Helle-Moonika Helme, EKRE esinumber Kesklinnas

Helle-Moonika Helme on EKRE esimees Mart Helme abikaasa.

Marek Kaleta, Savisaare ja Tegusa Tallinna esinumber Nõmmel

Kaleta oli 80. aastatel edukas odaviskaja.

Tuuli Stewart, Savisaare ja Tegusa Tallinna esinumber Pirital

Stewart on Eesti ühiskonnategelane. Ta on kirjutanud erinevates väljaannetes rea arvamusartikleid, samuti oli ta sel talvel toimunud Rail Balticu vastase meeleavaluse korraldaja.

Reet Kudu, Savisaare ja Tegusa Tallinna esinumber Põhja-Tallinnas

Reet Kudu on kirjanik. Laiemat tähelepanu on ta ajakirjanduses pälvinud sellega, et on välismaal käinud rääkimas sellest, kui halvasti väidetavalt Eestis venelasi koheldakse.

Ühest Belgias toimunud avaliku esinemise kohta kirjutas Õhtuleht 2011. aastal järgmist. "Kudu räägib, et ei taha olla vaikiv kaasosaline kuritöös, mida tema rahvuskaaslased venelaste vastu ühiselt toime panevad. Õhus lendavad täiesti uskumatud väiteid kuni selleni välja, et vene keele kõnelemise eest võib Eestis trahvi saada."

Urmas Espenberg, ERKE esinumber Haaberstis

Espenberg on EKRE riigikogu fraktsiooni poliitikanõunik. Ta on ka viljakas publitsist ja kriitik, kelle sulest on ilmunud mitu raamatut, sealhulgas "Erose kütkeis: Filosoofilis-sotsioloogiline seksuaaluurimus" ja "Valge mehe lauaraamat".

Tarmo Kruusimäe, IRLi esinumber Kristiines

Kruusimäe on kunagine punkar, laulja, jalgpallifänn ja rahvuslasest poliitik, kellest sel aastal sai peale pikaajalisi pingutusi ka riigikogu liige.

Kersti Kracht, EKRE esinumber Lasnamäel

Kersti Kraht on ettevõtja ja Eesti väikeste ja keskmiste ettevõtjate esindusorganisatsiooni EVEA president. Viimasel ajal on teda meedias ära mainitud peamiselt seoses tülidega, mis puudutavad vara jagamist endise abikaasa ja äripartneri Argos Krachtiga.

Mart Viisitamm, Savisaare ja Tegusa Tallinna esinumber Kristiines

Mart Viisitamm on juba tuntum poliitik. Kümnekonna aasta eest oli ta Pärnu linnapea. 2013. aastal visati ta Keskerakonnast välja, sest kandideeris Pärnus Keskerakonna vastu valimisliidus.

Viisitamme suhted Savisaarega pole sugugi alati olnud väga head. 2011. aasta suvel kirjutas ta loo pealkirjaga Savisaar on olnud mõjuagent juba 1991. aastast? "Samas on olemas teine võimalus — Savisaar, kui tänane väidetav Venemaa mõjuagent, on olnud olemas juba kaua ning kibestumise esimesed juured pandi mulda 1991. aastal, kui Eesti uuesti omariikluse saavutas," kirjutas Viisitamm tollal.

Wesse Allik, EKRE esinumber Nõmmel

Allik on endine reformierakondlane, kellel oli väike kõrvalosa ka 2012. aasta Reformierakonna rahastamisskandaalis. Lähemalt saab selle kohta lugeda siit.