Invataksojuht Ants Väärsi südametakso tegi esimese töise sõidu

Põlvamaa invataksojuht Ants Väärsi tegi neljapäeval esimese sõidu uhiuue Volkswageni invasõidukiga, mis sai soetatud tänu tuhandete Eestimaa inimeste abile.

Möödunud neljapäeval viis Ants Väärsi oma esimesele reisile Tartusse kaks inimest, kellest üks, Ülo Sau, kaotas hiljuti jala ning tal oli vaja käia Emajõelinnas oma uue tehisjala tegemise küsimusi arutamas.

Ka teine eriarsti külastaja, Kersti Killo, on juba Antsu alaline sõitja — mullu käis ta Antsuga puusaoperatsioonil, sel neljapäeval aga arsti juures visiidil, et maikuus minna põlveoperatsioonile. "Ants tõstis mind tõstukiga auto peale ja pani sinna istuma. Harjusin sõiduga kohe ära ja Ants on ka üks tore ja vastutulelik mees, kes aitab päris kohe arsti juurde kabinetti," on naine nii uue auto kui ka selle juhiga rahul.

Invatakso ilmumine Eesti teedele sai teoks tänu heategevuskampaaniale "Aitame Antsul Aidata", millele panid õla alla tuhanded Eestimaa inimesed. Invataksol olevad südamed on inspireeritud kampaania "Aitame Antsul Aidata" eestvedaja Monika Kuzmina südamepiltide kogumise lembusest. Jaapanis pildistatud ja Monikale saadetud jäädvustused südamekujuliste plafoonidega taksodest jäid silma ka Antsule, kes otsustas oma uue masina südametega tähistada. "Lubasin, et teen sellest südametakso," ütles Ants.

Ants Väärsi teenindab nüüd haigeid täiesti uue invataksoga, kuid jätab ka vanad autod vahetusautodena igaks juhuks alles. Mees loodab seda tööd veel aastaid teha. Jätkub ka "Aitame Antsul Aidata" kampaania ja seda seni, kuni täis saab 40 000 eurot, sest auto soetamiseks puudu jääva summa võttis Ants Väärsi laenuks.

Kõigil soovijatel on võimalus Antsu toetada, annetades avatud fondidesse: helistades telefonil 900 6677, annetad kümme eurot ja OÜ Antsu Takso arveldusarvele EE611010220241726227 saab annetada enda jaoks sobiva summa.