Intriigitsenud ja kaaslasi ähvardanud Jüri Ratase nõunik kaevati Keskerakonna aukohtusse

Kaaslasi eravestluses sõimanud, vägivallaga ähvardanud ning nendevastaseid intriige pununud Keskerakonna esimees Jüri Ratase nõunik Alina Tubli peale esitati Keskerakonna aukohtusse kaebus, mis nõuab ta väljaviskamist erakonnast.

Kaebuse esitajateks on Maaris Laine, Triinu-Liis Paabo ja Dmitri Demtšenko. Delfis üleeile avaldatud Tubli ja tema Keskerakonna noortekogu juhtkonda kuuluvate sõprade omavahelises vestluses halvustati kõiki kolme, planeeriti planeeriti nende vastu intriige, sealhulgas arutati nende noortekogust väljaviskamise võimalusi ja üritati takistada nende tõusmist Keskerakonnas mõjukatele kohtadele.

Loe lähemalt: Jüri Ratase nõunik käsib, poob ja laseb Keskerakonna noortekogus: ma ootan, kuni Jaanus lahkub, lähen annan talle nurga taga peksa

Täna teatas Laine, et kaebus Keskerakonna aukohtu esimees Kalle Klandorfile on esitatud. "Kõige rohkem häiritb, et see on demokraatia vastu. Nad ähvardavad inimesi tapmisega ja ise töötavad noortega," kommenteeris Laine.

Ta ütles, et otse loomulikult peab Tubli erakonnast ja töökohadelt lahkuma.