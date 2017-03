Intriigid Vasakparteis: senine juht võib kaotada positsiooni, välistatud pole erakonnast välja visatud Zarenkovi tagasitulek

Laupäevase Vasakpartei kongressi ja uue juhatuse valimise eel on õhus kaks küsimust: kas praegune erakonna esimees Valev Kald tõrjutakse ametist ning kas pistise võtmises süüdi mõistetud ja erakonnast välja visatud Andrei Zarenkov kutsutakse erakonda tagasi.

2015. aastal riigikogu valimistel 0,1 protsenti häältest - täpsemalt 764 valija poolehoiu - saanud ning valimistel viimaseks jäänud Eestimaa Ühendatud Vasakpartei asub valima uut juhti.

Laupäevase kongressi eel on aktiivselt asunud tegutsema pistise võtmises süüdi mõistetud ja seetõttu 2016. aasta mais erakonnast välja visatud Andrei Zarenkov. Praegune erakonna juht Valev Kald ütles rusDelfile, et Zarenkov üritab partei liikmetega manipuleerida. "Seda tehes levitab Zarenkov valeinfot," sõnas Kald.

Viimastel kuudel on tõstatanud Kaldi umbusaldamise küsimus ning hakanud levima kuuldused, nagu kavandaks Zarenkov revanši, kuid ei mõtle erakonda tagasitulekule enne, kui partei võimuladvikus on "puhastus" toimunud.

Kaldi sõnul on tal informatsiooni, et Zarenkov üritab koondada Vasakpartei eri regioonide liikmeid, kasutades fraasi "meie korraldame Kaldiga kongressi". Kald toonitas, et tegemist on Zarenkovi levitatud valeinfoga ja tema nime põhjendamatu kasutamisega.

Kald hoiatas, et kui Zarenkov ei hoidu ka tulevikus sellisest käitumisest, ei välista ta ka kohtusse pöördumist oma nime, au ja väärikuse kaitseks.

Küsimusele, kas erakonna esimehe jutt vastab tõele, vastas Zarenkov, et ei saa lõhestada seda, mida pole. "See erakond ei ole Valev Kaldi eestvedamisel juba kolm aastat kuskil figureerinud välja arvatud Euroopa Vasakpartei finantsaruannetes," kommenteeris Zarenkov rusDelfile.

Zarenkov süüdistab Kaldi selles, et tema eestvedamisel kaotas erakond võimu Maardus ning seetõttu mõistab ta kongressile minevate inimeste nördimust ning rahulolematust praeguse erakonna liidri suhtes.

Vasakpartei Tallinna osakonna juht Vladimir Drozdov eitas infot, nagu kavatsetakse kongressil praeguse juhi vastu minna ning toonitas, et tal ei ole tavaks kommenteerida kuulujutte. Siiski märkis ta, et erakonna esimehe vahetamine on normaalne nähtus - see on juhtunud ka suures parteis Keskerakonnas -, kuid kõik sõltub sellest, kuidas erakonna esimees oma edasist visiooni tutvustab.

Kas on võimalik, et Zarenkov tuleb Vasakparteisse tagasi? "Kui parteis on toimunud puhastus ja see võtab uuendusliku vaimu, ei keeldu ma neid aitamast," oli Zarenkovi vastuseks.

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei on Euroopa Vasakpartei liige. 2015. aasta riigikogu valimistel osales erakond 25 kandidaadiga. Nimekiri kogus 764 häält, kogudes 0,1% häältest ning olles hääletustulemustelt viimane partei.

Vaadates partei tulusid ja kulusid on erakond vähemalt möödunud aastal tegutsenud üsna tagasihoidlikult: 2016. aasta kogutulusid oli erakonnal kokku 248 eurot, kulusid - peamiselt majandamiskulusid - 302 eurot. Viimastel - küll 2014. aasta - andmetel oli erakonnas 1990 liiget.

Tuues võrdluseks Keskerakonna kulud, siis 2016. aastal oli partei kuludeks 1 239 785 eurot ning tuludeks 1 789 085 eurot.