Intriig ja konfliktid ülikoolis: Halliku vallandamine sai ilmselt alguse ahistamisest raamatukogu jõulupeol

Nädala vältel on lahti laskmise kohta koorunud aina uusi detaile. Hallik ise ütles oma reedeses sõnavõtus vandeadvokaat Kristi Silla valvsa pilgu all, et ülikool on ta vallandanud ilma tõenditeta ning vajadusel on ta valmis pöörduma kõrgemate organite poole, et seada jalule õiglus.

Delfile teadaolev, kuid anonüümsust palunud allikas räägib Halliku mustrist naisi ahistada nii oma kabinetis kui ka raamatukogu üritustel.

"Raamatukogu jõulupeol ta lausa massiahistas neitsikuid," kirjeldab Tartu ülikooliga seotud isik Halliku käitumist. Kuulujutud läksid laiemale ringile levima aastavahetusel, kirjeldab ta. "Nüüd räägitakse ka, et ta on kabinettides ahistamisega tegelenud. Ülikool on saanud ka välismaalt signaali, et teie töötaja ei oska peol käituda," kommenteeris ta.

Informaator mainib, et Halliku suhted olid keerulised muuhulgas enda ülemusega, ülikooli teadusprorektor Kristjan Vassiliga, kelle haldusalasse raamatukogu jääb.

Tartu ülikoolilt nende väidete tausta uurides, jääb lugupeetud institutsioon vaikima. "Oleme otsustanud teemat enam rohkem mitte avada," sõnas ülikooli kommunikatsioonijuht Kristina Kurm.

Küsimustele, millal ülikool ahistamistest teadlikuks sai, kas ja mis jõulupeol täpselt aset leidis ning kuidas sai vallandamine nii kaua venida, kui esimesed teadaolevad episoodid toimusid juba jõuludel, põrkub vastu seina.

"Tartu ülikool lõpetas töölepingu Martin Hallikuga usalduse kaotamise tõttu, põhjuseks oli Martin Halliku vääritu käitumine. Täpsemaid põhjuseid ülikool ei avalda, sest ülikoolil on põhimõte töölepingu üksikasju avalikkuses mitte arutada," vastab Kurm kirjalikult.