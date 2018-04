INTERVJUU | Vene-Euroopa suhete ekspert Donald Jensen Delfile: Trumpi poliitika on Eestile soodne. Ta on mitmel moel olnud karmim julgeoleku küsimuses kui Obama

Trump hindab, kui ta näeb, et riigid annavad oma osa?

Jah, Eesti annab enda osa ja seega on Trump ka valmis aitama. Samal ajal on üleval Vene küsimus ja Trumpi mõte paremate suhete loomisest. Trump näeb küll, et Venemaaga oleks kasulikud paremad suhted, aga seda pole juhtunud just Venemaa agressiivse käitumise tõttu. See tähendab, et Eestil pole vaja millegi pärast muretseda. Ma ei arva, et te peaks muretsema toetuse puudumise pärast USA praeguselt administratsioonilt. Trumpi ümber on inimesi, kes on väga kriitilised Kremli suhtes. Tema puhul peab vaatama tema tegusid, mitte sõnu. Trump on mitmel moel olnud karmim julgeoleku küsimuses kui Obama.

Leedu president ütles, et Trumpil pole paremaid liitlasi kui Balti riigid.

Trump on ärimees, ta tuli teemasse NATO-st palju teadmata. Aga nähes NATO-t kui ärisuhet, siis saab kahe protsendi nõudest sümbol, mis näitab, millised riikidest võtavad end kokku.

Loe veel

Trump ütles mitu korda, et keegi pole olnud nii karm Venemaaga kui tema. Samal ajal on vastuoluline see, et ta kutsub Putini endale külla. Mida sellest arvata?

Jah, sellises sõnastuses on need vastandlikud mõtted. Trumpil on probleem, et ta annab vastuolulisi sõnumeid ja inimesed ei tea, kuidas neid tõlgendada. Põhja-Korea puhul tegi ta sama asja, aga nüüd ta on läbirääkimistele lähemal kui kunagi varem. Ehk on sellises tegutsemisviisis edu võti? Ma arvan, et Trumpi ja Venemaa puhul tahaks Trump paremaid suhteid Venemaaga, aga ma ei usu, et ta näeb seda praegu võimalikuna. Aga ta tahaks neid ikkagi. Need asjad ei pruugi olla vastuolulised. Ma ei nõustuks aga Trumpiga selle osas, et ta usub, et Venemaaga on võimalus koostööks terrorismivastases võitluses ja Lähis-Idas. Ma ei leia, et see Lähis-Idas võimalik oleks.

Mis oli teisipäevase kohtumise peamine tulem?

See oli pigem visuaalne sümboolika, et hoolimata kriitikast tema Venemaa suhete kohta on Trumpil head suhted Baltikumiga. Kuna Balti riigid on rindejoonel, on teie riikide jaoks USA toetuse kinnitamine pidevalt väga oluline. Balti riigid võivad Trumpiga rahul olla, sest ta on ametisoleku ajal palju teie riike toetanud.

Avalikkuse jaoks Trump väga vastuoluline.

Ma tean inimesi, kes kujundavad siinset Venemaa poliitikat ja nemad on väga konkreetsed Baltikumi julgeolekuküsimuste puhul. Kaitseminister James Mattis ise ütles, et peamine strateegiline vastane on Venemaa. [Trumpi julgeolekunõunik H.R.] McMasteri eileõhtuse kõne seisukohti jagatakse Valges Majas laialdaselt.

Washingtonis on alati käimas siseriiklik poliitiline võitlus. Ühel poolel on Trump, keda peetakse ebaseaduslike valimiste võitjaks ning ta on selle osas väga tundlik. Teisel poolel välispoliitika eliit, kellele ta ei meeldi ja kes tahtsid Clintonit. Trump pole klubi liige, ta on autsaider. Seepärast seesama eliit ka nuhtleb teda tema skandaalide pärast naistega või immigratsiooniküsimustes. Osad neist etteheidetest on asjakohased, aga see pole ka aus, sest näiteks Obamat nad ei hinnanud sama mõõdupuu järgi. Obama võis sisuliselt teha midaiganes ja pääseda kergelt. Minu hinnangul oli Obama välispoliitika Euroopa jaoks läbikukkumine.

Kuidas nii? Ma kirjutaks eFP [NATO liitlaste suurendatud kohaloleku – toim] jne tema nimele…

Obama nägi Venemaad kui regionaalset probleemi. Ta nägi Vene ohtu kui kohalikku sündmust. Obamal ei olnud eurooplastega mugav ning ei külastanud eriti Euroopat. Obama üritas ka kurikuulsat reset poliitikat Venemaaga, mis kukkus läbi ja mis andis Putinile jõudu. Ja lõpuks oli Obama pühendunud oma Iraani kokkulepetele, mis lubas Venemaal julgemalt käituda.