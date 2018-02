INTERVJUU | Sotside peasekretär Kalvi Kõva Läti protestireisist ja SDE kehvast reitingust: ma loodan, et meie palgataseme juures peaks kõigil olema võimalik leiba osta

Vastates küsimusele kõrge alkoholiaktsiisi vastu korraldatud 4400 inimese osalusega protestiürituse ja sotsiaaldemokraatide toetuse languse kohta andis Sotsiaaldemokraatliku erakonna peasekretär Kalvi Kõva mõista, et languse põhjuseks ei ole alkoholiaktsiisi tõus.

Kui te vaatate 4400 inimese Läti-sõidu üritust, mis oli protestiks kõrge alkoholiaktsiisi vastu, siis kas teil tekib tunne, et mingisuguste poliitiliste otsustega on valesti läinud, või te olete seisukohal, et otsused olid ikkagi õiged? Kuidas te seda kommenteerite, võttes arvesse Turu-uuringute aktsiaseltsi andmeid, et sotsiaaldemokraatide toetus on langenud kaheksa protsendini?

Mis nendel omavahel seost on?

Ma küsingi, et kas teie leiate mingisugust seost ja kuidas te selle valguses neid kahte asja kommenteerite ?

Eestil oli vabariigi 100. aastapäev. Üle Eesti toimusid väga toredad aktsioonid, kus inimesed rõõmustasid Eesti vabariigi sajaastase ajaloo üle. Eks iga inimene tegi neid asju, mida ta kõige tähtsamaks pidas. Väga ilusad kontserdid olid 24. veebruaril. Lõuna paiku oli Rõuges väga ilus kontsert. Ma arvan, et kõik need inimesed kes seal käisid, said sellest ka rõõmu. Kui keegi käis Lätis sel päeval, käis Lätis. Paljud inimesed nautisid seda toredat, mida meie kultuurinimesed sellel tähtsal päeval pakkusid erinevate kavade ja etendustega üle Eesti.

Kas ma saan õigesti aru, et teie jaoks see protestiaktsioon ei ole väga oluline?

Loe veel

Ma üldiselt ei tea sellest aktsioonist. Siit Rõugest ei sõitnud autod läbi, ma vähemalt ei näinud.

Ma võin teile öelda, et kokku oli 4400 inimest ja 1500 autot sõitis Lätti.

Kust te seda teate?

Need on korraldajate andmed. Inimesi oli seal väga palju, ka meie ajakirjanikud olid seal kohal.

Me käime tihti Lätis ja loomulikult ka mina siin piiri ääres käin tihti Lätis. Läti on väga tore riik, nagu ka Eesti. Meil on sarnane ajalugu, me oleme tulnud sama võitlusteed mööda selle saja-aastase vabaduse juurde. Läti on väga tore riik nagu Eestigi.

Ma tahaks küsida rohkem protestiaktsiooni kohta.

Läti õpetajad käisid just eelmine nädal Rõuges ja ma suhtlesin nendega, kuna ma siin piiri ääres elan. Õpetajad, kes sealt lätist tulid, muutusid väga kurvaks. Nende keskmine palk on 600 eurot. Võrus tuleb igal päeval bussitäis rahvast Alūksnest tööle. Nad on kurvad selle üle, et nende palgatase on nii väikene. Nad imestavad, et kuidas Eestis oleme nii kaugele jõudnud, et meie pension on peaaegu 150 eurot suurem kui nende pension. Te panete selle kirja ilusti?

Jah.

Tihti ma näen siin Rõuges Läti numbrimärkidega autosid ja paljud on neist on ju ka eesti juurtega. Ja ikka lähen ja räägin nendega juttu. Nad on Eestist vaimustuses.

Minu küsimus puudutab protestiaktsiooni alkoholiaktsiisi tõusu suhtes.

Võib-olla mõnel inimesel on Eestis alkohol on kättesaamatu ja kallis. Aga ma loodan, et meie palgataseme juures peaks kõigil olema võimalik leiba osta. Läti inimesed ütlevad, et nende palgatase on niivõrd palju madalam, et neil on tüki maad suuremad probleemid igapäevase toidu ostmisega. Nad imetlevad seda Eesti elu.

President oma kõnes vihjas, et praegune valitsus kasutab võimu pigem sunniks, ettekirjutamiseks ja õpetamiseks, selle asemel, et aidata ja toetada. Mida te selle kohta ütleksite?

Meil on väga palju asju, mille puhul kutsume rahvast kaasa mõtlema ja eks on loomulikult neid asju, mille puhul peame ühte või teist piirama. No näiteks kiiruspiirangud meie teedel. Kui me seda ei piiraks ja seda sundi ei rakendaks, siis oleks hukkunuid meie teedel rohkem. Loomulikult peavad olema asjad tasakaalus ja loomulikult peab olema ka teatud piiranguid. Eks riigi toimimine nii ongi, et seal on ühte kui teist. Kujutaksite te ette, et meie teedel ei oleks kiiruspiiranguid?

Alkoholiaktsiisi tõstmine, mille üheks eesmärgiks on väidetavalt alkoholitarbimise vähendamine, ei seostu teie arust presidendi manitsusega?

Ma arvan, et president mõtles oma jutus kindlasti ka sellele, et aastaid tagasi ju piirasime ja keelasime avalikkudes kohtades suitsetamise. Ma arvan, et meil kõigil on selle üle ju väga hea meel, et tulles õhtul avalikest ruumidest üritustelt, meie riided ei lõhna tubaka järgi ja me ise mittesuitsetajatena, nagu mina näiteks olen, ei pea avalikes ruumides suitsulõhna sisse hingama. Nii et eks on ka piirangutel ju kõikvõimalikud tulemid. Ehk siis, inimesed tõenäoliselt täna suitsetavad vähem, kui toona, kui seda avalikes kohtades tohtis teha.

Kas teie jaoks presidendi lause alkoholiaktsiisi ei puuduta kuidagi?

Loomulikult on ju hind alkoholi üks kättesaadavuse mõjutajaid. Ja mul on rõõm, kui näiteks minu kolm last, kes täna on alaealised, alkoholiaktsiisi tõusu tõttu tulevikus joovad vähem. Ja ma olen kindel, et nad joovad vähem, kui võib-olla minu põlvkond.