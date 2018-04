INTERVJUU | Reformierakonna peasekretär: paadi kõigutamist enam ei tule, sest kõik saavad aru, et nii võime üldse ümber minna. Nii ei ole võimalik valimisi võita

Reformierakonna liikmed on puhanud, silmad säravad ning soovitakse väga jõuliselt ja oma ideid kaitsevalt valimistele vastu minna. Ma usun, et sellise meeskonnaga saame me riigikogu valimistel väga hea tulemuse ja Eesti saab endale lõpuks esimese naispeaministri. Mina kindlasti teen peasekretärina selle nimel palju tööd.

Pikalt sisevastuolude küüsis olnud erakond on vaja ühtselt tööle panna. Kas laupäevasel üldkogul pandi suurematele intriigidele punkt?

Ma arvan, et pandi punkt. Seda peegeldust oli väga hästi näha uues juhatuses, kes on valitud. Meeleolu juhatuses oli igati positiivne, ettevaatav ja toimetamist soosiv. Eks need pinged olid seotud juhatuse valimistega. Ma arvan, et need pinged on ületatud ja me läheme edasi ühtse meeskonnana ja ühiste eesmärkidega.

Oleme ühes paadis ja ma arvan, et seda paadi kõigutamist enam ei tule, sest kõik saavad juba aru sellest, et kui paat kõikuma hakkab, siis võime üldse ümber minna ja nii ei ole võimalik valimisi võita.

Kas eksisteerib siiski oht, et valimisnimekirjade toimkonna kokkuseadmisel ja valimisnimekirjade koostamisel võib ikkagi olukord käest minna?

Pigem mitte, kindlasti tuleb inimestega silmast silma kohtuda, rääkida, arutada, kuulata nende poolt tehtud ettepanekuid ja muresid - on need siis seotud valimisnimekirjadega või muuga. Kindlasti saavad need arutelud olema asjalikud. Ma usun, et me saame kokkuleppele ka nimekirjade osas, mis kinnitatakse lõplikult juhatuses ja üldkogul. Meil on juba täna nimekirjas palju häid inimesi ning kindlasti tuleb neid juurde.

Kaja Kallase kõnest ei tulnud välja ühtegi konkreetset valimislubadust. Kui kaugel Reformierakonna valimisprogramm on ja millal saame kuulda erakonna valimislubadusi?

Programmi kallal käib väga tõsine töö. Praegu on lõppemas ideekorjed kohalikul tasandil. Korraldame erinevaid töötubasid ja seminare maakondades, et see, mis kunagi programmiks saab, oleks laiapõhjaline ja kõik erakonnaliikmed saaksid oma ideid välja pakkuda. Parimad ideed jõuavad programmi.

Oleme valmistumas järgmisesse etappi jõudmiseks, kus me läheme süvitsi teemavaldkondade põhiselt. Meil on tulemas näiteks julgeolekuploki ja majandusploki arutelu. Neid plokke on veel mitmeid, mille ideedega tahame lähiajal välja tulla.

Olete osalenud uue valimisprogrammi koostamises. Mida mõtles Kaja Kallas, kui ta ütles üldkogul peetud kõnes, et kui soovime pensione tõsta, peaksime kaaluma tasuta ühistranspordi, transpordidotatsioonide või tasuta hariduse pakkumise ära jätmist? Kas tasuta haridus on võrreldav ühistranspordiga?

Loogika on selles, et Reformierakonna programm ei seisne populismis. Me ei ütle lihtsalt, et teeme midagi ära, pakkumata rahalisi allikaid. Kui midagi soovime teha, peab majandus ja turg kasvama või tuleb midagi kuskilt ära jätta või siis ümber struktureerida

Teie üheks tugevaks küljeks on rändetemaatika. Kas mõni teie idee jõuab ka erakonna programmi?

Ma usun, et sellest on erakonnale kasu. Eks me erakonnasiseselt arutame rändeteemadel ja vaatame, kas sealt ka mõni idee programmi jõuab. Minu seisukoht on, et riik peab rändepoliitika kujundamisel lähtuma ühelt poolt julgeolekuaspektist ja teisalt majanduslikust küljest, sest kõik inimesed, kes Euroopas või maailmas rändavad, ei pruugi tahta tulla väga üllate eesmärkidega, aga väga paljud inimesed soovivad just tulla teise riiki ja panustada selle riigi majandusse ja heaollu. Siin tuleb igat inimest, kellest rände kontekstis jutt käib, vaadata eraldi.