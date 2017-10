INTERVJUU | Peapiiskopi seisukohtadele vastu astunud kirikuõpetaja Annika Laats: seisev vesi ja rahu ei ole päris üks ja seesama

Eilses "Suud puhtaks" saates kooseluseadust kaitsnud ning hiljem peapiiskop Urmas Viilma pahameele pälvinud Risti kirikuõpetaja Annika Laats ütleb, et erinevaid seisukohti on kirikus alati olnud ning noomida on ta saanud oma väljaütlemiste tõttu ka varem.

Laats sõnas saates, et Jumal on tauninud ainult inimesi, kes peavad ennast teistest paremaks. "Ta on igaühe loonud just oma nägu ja omamoodi," leidis Laats. Selline seisukoht oli polnud aga meeltmööda peapiiskop Viilmale, kes kritiseeris sotsiaalmeedias teravalt Laatsi "EELK-i seisukohtadest" erinevate seiskohtade esitamise pärast.

Kuidas Urmas Viilma kriitikale vastate? Kas EELK-is on keelatud omada erinevaid seisukohti?

Erinevaid seisukohti on kirikus olnud alati, selle algusaegadest alates, ja nõnda ka EELK-s. Kes vähegi kiriku ajalugu tunneb, see teab, kui erinevatel seisukohtadel olid paljudes, sh eetikat puudutavates küsimustes sellised teoloogid nagu Uku Masing, Robert Kannukene või Elmar Salumaa. Nii kaua kui kirikus mõtlemist ja piibli lugemist ära ei keelata, ei saa keelata ära ka erinevaid seisukohti.

Kas võib öelda, et EELK-is on nö mitu leeri, konservatiivsemad ja liberaalsemad liikmed ja kirikuõpetajad?

Eks neid erinevaid mõtteviise ja seisukohti saab ju liigitada mitut moodi, aga need jõujooned ei ole nii selgelt piiritletud. Minu hinnangul on see väide, et nüüd on meil kirikulõhe, kõvasti üle paisutatud.

Me oleme otsivad ja mõtlevad inimesed, kes püüavad taibata, mis on Jumala õige ja hea tahtmine inimese jaoks. See, et me seda erinevalt mõistame, on küllap üsna normaalne.

Kas teil on enne ka tulnud pahandust oma julgete väljaütlemiste tõttu? On teiega sel korral juba jõutud ühendust võtta ning "noomida"?

Eks mind on ikka vahel noomitud ja rahurikkujana korrale kutsutud, aga ega seisev vesi ja rahu ei ole ju ka päris üks ja seesama. Meil on vaja elavat vett, mis janustele leevendust tooks.