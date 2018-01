INTERVJUU PEAMINISTRIGA| Jüri Ratas, kuhu Eesti suundub alanud aastal?

Ratas rääkis intervjuus, et on küll aegade jooksul mõlenud Keskerakonnast lahkumisele, kuid tegelikult minemas pole ta kunagi olnud, sest ta toetab Keskerakonna maailmavaadet.

Savisaarest rääkides märkis peaminister, et ta on kurb, et Edgar Savisaar keeras erakonnale selja, kuid ta soovib Savisaarele tugevat tervist ja jõudu. Savisaare õigusabikulusid Keskerakond enam ei maksa, kinnitas Ratas taas. Ratas nentis, et ta ei osanud oodata, et Keskerakonna asutaja pöörab erakonnale selja ja läheb teise poliitilise nimekirjaga valimistele. Savisaare õigusabile kulutatud raha nimetas Ratas "keeruliselt kulutatud rahaks".

Ratas rõhutas, et Keskerakond on tema all muutunud ja muutmine kestab. Keskerakond on nüüd peaministripartei ja enam ei lähe pidevalt vaja juristide abi, et end läbi närida lõpututest kohtuvaidlustest.

Ratase rääkis, et tema valitsuse siht on see, et 50 või 100 aasta pärast oleks Eestis rohkem inimesi kui praegu ja Eesti oleks kasvava rahvaarvuga riik. Selle nimel on läbi viidud ka kõik reformid - nii maksureform, põllumajanduse ja haigekassa toetamine kui riigireform.

Suhete kohta Venemaaga mainis Ratas, et Eesti peab olema valmis end kaitsma. Paremad majandussuhted Venemaaga sõltuvad aga Minski kokkulepete täitmisest.

Kui Johannes Tralla mainis, et Ratas tundub olevat kosunud, tõdes Ratas, et korvpalli sai ta mängida viimati mitu kuud tagasi. Ka raamatuid lugeda on tal harva aega. Lõõgastub peaminister kõige paremini oma vanemate maakodus, kus on vaikus ja rahu.

Kui Tralla küsis, kas Ratas tõepoolest teeb ise oma maja korstmapühkimistööd ja kas julgestuspolitsei seda ära ei keela, nentis Ratas, et õnneks on Eesti asjad mõistuspärased ja talle on jäetud ka eraelu. Seetõttu saab ta ise ka oma maja korstnat pühkida.

Peaminister Jüri Ratase intervjuu

Intervjuu on lõppenud.

Ratas märgib ka, et linnahalli võiks teha ühe korraliku konverentsikeskuse.

Kas Talsinki tunnelit on vaja? Ratas: Ambitsioonikas eesmärk. On õige, et võtame suuna sellele. Viie-kuue nädala pärast Soome presidendiga kohtume, et arutada. See annaks majandusruumile palju juurde. See on hea suund, mida Eesti ja Soome järgmiseks sajaks aastaks võiks võtta.

Kas Eesti peaks hakkama julgeolekus lootma rohkem Euroopa peale? Ratas: Meie suhted Washingtoniga ei ole jahenenud. Nii akiivsed pole meie suhted kunagi varem olnud. Siin käis nii USA spiiker, asepresident. Meie suhted ametkonna ja kaitse tasandil on väga tihedad. Loodan, et aset leiab ka tippkohtumine Balti riikide ja USA vahel.

Kas Ratas näeb Venemaas julgeolekuohtu või võimalust koostööks? Ratas: meie jaoks on kõige olulisem iseseisev riik. Peame alati olema valmis oma iseseisvust kaitsta. Paremad suhted sõltuvad Minski kokkulepetest. See kindlasti meie majandussuhteid edasi arendada ei võimalda.

Rail Baltic on julgeoleku jaoks oluline projekt, ütleb Ratas.

Kas PBK-d tuleb edaspidigi toita? Ratas: kui me ei suuda viia muul moel infot nende inimesteni, siis tuleb leida kanal, mille kaudu seda saab. Praegu vaadatakse PBK-d.

Kas on õige osta eetriaega PBKs, kus segatakse vene propaganda ja Tallinna propagandasõnumid? Ratas: Eesti uudised on seal vaadatuim kui Vremja. Olen nende ajakirjanikega kokku puutunud, pole nende puhul kunagi tuvastanud Eestivastasust. Tuleb muidugi tööd edasi teha.

Kas olete nõus, et senine integratsioon on olnud tagasihoidlik. Ratas nendib, et ei saa tõesti rahul olla. Kui räägime lõimumisest, siis see, et peame oleme kõik ühes infoväljas

Kuidas Ratas kavaseb vene kogukonda lõimida? Ratas: teemad on ju tegelikult sarnased: turvalisus, sotsiaalkindlus. Sellega keskerakond tegeleb igapäevaselt. Kas see on korralikum koolihoone, parem maantee, suurem sotstoetus peredele - need on need teemad, mis on mõlemale keelegrupile olulised.

Kas julgestustöötajad lubavad teil tõesti teha ise korstnapühkimistööd? Ratas: õnneks Eestis võetakse asja mõistusega ja meil on õigus privaatsusele. Oma kodu eest tuleb ikka hoolitseda. Jah, ma teen seda

Ratas märgib, et kossuplatsil käis viimati mitu kuud tagasi. Ka raamatut on saanud harva kätte. Kuidas Ratas lõõgastub? Ratas: nagu teisedki. Olen lähedastega, teen metsajooksu, olen saunas. Vanemate maakodus tunnen, et valitseb tasakaal ja rahu.

Tralla arvab, et Ratas on kosunud.

Kuidas Ratas on rahul alkopoliitikaga? Ratas: muidugi mulle ei meeldi piirikaubandus. Aga mis on peamine eesmärk? Läti läheb nüüd samuti alkotõusu poole. Kas rahva trots murelikuks ei tee? Ratas: peamine põhjus on ikka seotud rahva tervise ja alkoholitarbimise vähenemisega.

Ratas räägib, et ca 80 protsenti inimestest võidab maksumuudatusest. Kaotada saab maksimaalselt 36 eurot.

Ratas hakkab tahvli ees näitama, kuidas maksuarvestus nüüd käib.

Miks ei teinud korralikku astmelist tulumaksu? Ratas: kui on eri osapooled, saab teha, mida need osapooled kokku lepivad. See ongi poliitika ja demokraatia. Lepitakse kokku.

Kas Eestil on täna ebastabiilne maksukeskkond? Eesti majandusel läheb täna tublisti. Seda tänu meie ettevõtjatele. Tänane valitsus on reforminud tulumaksuvaba miinimimi. Oleme ära jätnud, et selle aasta alguses pidi tõusma diislikütuse aktsiis. Me oleme otsustanud ära jätta majutusasutuste käibemaksutõusu. Jäi 9 protsendile, et seda majandusharu toetada rohkem.

Kas Keskerakonnale on meedia viimasel ajal liiga teinud? Ratas: Postimees pani hindeks 2+. Eks tänavu saab jälle oodata hinnet. Võtame töiselt. See kannustab.

Kas suur osa energiast kulub koalitsioonipartnerite tülide lahendamiseks? Ratas: kolm partnerit omavad võrdse arvu ministrikohti. 15. oktoobri õhtul andsid eesti elanikud Keskerakonnale suurima toetuse.

Samuti põllumajandusreform, loetleb Ratas. Ja riigireform.

Mida plaanite teha selle nimel? Ratas: Suured viis reformi, mis on ette võetud. Näiteks tulumaksuvaba reform. Sidusam ühiskond on tugevam ühiskond, ja selline ühiskond suudab näidata paremaid majandustulemusi. Samuti haigekassa rahastus. Me saame täna öelda, et järgneva nelja aasta jooksul tuleb haigekassale juurde palju raha

Mis on valituse tuumidee? Ratas: et meid kõiki Eestimaal oleks järgmise saja aasta jooksul rohkem kui täna. Et saaks siis öelda, et Eesti on kasvava rahvaarvuga riik. Ma arvan, et see on peamine.

Kuidas Ratas hindab valitsuse tervist? Ratas: töiseks.

Kui kaugele olete jõudnud Keskerakonna muutmisprotsessiga, mille kohta kriitikud leiavad, et kaugele pole jõutud? Ratas: tuleb võrrelda, kus Keskerakond seisis 5. nov 2016 ja täna. Tollal me olime 10 aastat olnud opositsioonierakond. Meil oli palju kohtuskäike, oli tavaline, et KE kasutas palju juristide abi. Täna me näeme, et KE on peaministrierakond, selja taga on eesistumine, oleme maha müünud oma bürooo, et maksta ära trahvid ja sanktsioonid. Me liigume seda teed.

Miks on ühtse venemaa lepe endiselt sahtlis? Sest see protokoll ei tööta, ütleb Ratas. Selle raames ei ole mingit koostööd toimunud, mingeid kontakte pole, see protokoll oma sisult ja vormilt pole kunagi tööle saanud.

Tralla küsib, kas keskerakonnas on ikka veel mitu meeskonda? Ratas: keskerakonnas on 15 000 liiget, kuid töötame ühe meeskonnana. Poliitikas peab juht suutma mängu nii, et mängitakse ühise eesmärgi nimel, mis on iseseisev, tugev, jätkusuutlik Eesti. Ma ei tunne, et erakonna sees minu vastu mängitakse.

Tralla nendib, et Ratasel ei paista Savisaare raudset haaret, et erakond teeb, mida tema tahab. Ratas leiab, et tänapäeval ei peagi erakond niimoodi toimima.

Ratas leiab, et volikogu esimees peabki olema pildis ja aktiivne.

Millist tulevikku näeb Ratas Kõlvartile? Ta on oma kanna poliitikas kinnitanud. Poliitikas annab tugevuse tulemus, mille annab kõrgem võim, Kõlvarti mandaat on tugev.

Ratas kinnitab, et enam Savisaare õigusabikulusid ei maksta.

Kas Savisaare õigusabikulusid enam ei tasu? Ratas: sinna on kulunud rohkem kui kümneid tuhandeid eurosid. See on keeruliselt kulutatud raha.

Miks Savisaar enam ajaloonõunik pole? Kui ta on valimistel pööranud erakonnale selja.. ta on isegi öelnud, et palun ärge toetage keskerakonda.. Ajaloonõunikuna ei oleks keegi parem kui Edgar Savisaar, aga see koostöö ei hakanud tööle.

Me teame valimistulemust, mis tuli. Kokkuvõttes ma olen kurb, et ta keeras erakonna põhimõtetele selja. Soovin talle südamest palju jõudu ja tugevat tervist.

Kas vastab tõele Savisaare väide, et teil polnud teda enam vaja? Ratas: Kohtusin temaga silmast silma eemise aasta sügisel. See pole laste liivakastimäng. Minu soov on olnud siiralt, et ta jääks erakonda. Tema sõnum on olnud, et ta teeb seda, aga see sõltub tema tervisest. Ma ei oleks uskunud, et ta ütleb, et ei, ma ei tule appi, ja lähen ka teise nimekirjaga.

Ratas ütleb, et ta pole keskerakonnast kunagi minemas olnud. Ma toetan seda maailmavaadet, mis on keskerakonnal. Ma pole kunagi soovinud kedagi kõrvaldada.

Olete suurepärase enesekontrolliga inimene ja väga kannatlik, arvab Tralla, ja küsib, millal algas keskerakonna juhatuse vahetuse protsess.

Milliseid uusi töövõtteid on õpetanud eesistumine? Andis palju juurde inimlikku suhet ja sidet. Inimlikule kontaktile ei saa kunagi mingid manuaalid või direktiivid vastu. Raskel ajal on suhted hästi olulised, tõdeb Ratas.

Ratas meenutab õhtut, mil tal tuli mitmeid kordi rääkida hilja õhtul telefonis Emmanuel Macroniga.

Kellega on olnud Ratasel kõige parem klapp maailma riigijuhtidest? Sillad on kõigiga olnud head, tõdeb Ratas.

Intervjuu toimub Kultuurikatlas, kus toimusid peamised eesistumisüritused Eestis.

Mul pole olnud kunagi võimalust varem esineda nii palju maailma televisioonidele ja öelda, et Eesti on valmis.

Lõppenud aasta oli kindlasti kõige huvitavam, väljakutsuvam ja vastutusrikkam tööalaselt, ütleb Ratas algatuseks.

Intervjuu on alanud.

