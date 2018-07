INTERVJUU | Oleg Sõnajalg: me ei teadnud poja narkoprobleemidest midagi

See on ajakirjanike südametunnistuse peal. Niisugune tembeldamine ja inimeste sildistamine. Me kõik oleme eksivad inimesed, me kõik teeme vigu ja üritame paremaks saada. Ma väga panen ajakirjanikele südamele, et ärme külva viha oma väikeses Eestis. Kõik on eksivad inimesed ja kõik õpivad kuni surmani ja kui me seda ei eelda, siis polegi mõtet siin Eestis elada.

See on muidugi väga ilus mõte, aga siiski, kas te saite seosest narkootikumidega teada meediast või politseilt?

Ei - minul ei ole mingisugust lisaallikat. Mind ei olnud üldse Tallinnas kui see asi juhtus, et minu informatsioon on... Mul on täpselt sama palju informatsiooni nagu teil on. Mul pole grammigi võrra rohkem. Kõik see on mulle šokk, kõik see on mind väga kurvastanud. Olen oma lapsi õpetanud seadusekuulekateks ja kõrgeid eluväärtusi, aga loomulikult valikud on nende. Kõik me oleme vabad inimesed vabal maal tegema otsuseid. Ta ei ole minu alaealine laps, ma ei vastuta tema tegude ees ja mul on väga, väga kahju. Kogu meie perel on kahju, kõik me elame seda raskelt läbi. Oleme šokis ning väga masendunud.

Kas te olete oma poega näinud pärast laupäeva?

Ei.

Kas teil pole sellist võimalust olnud?

Ei, ei ole. Mul ei ole mingit võimalust temaga kontakteeruda, ainult tema advokaadil.