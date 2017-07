INTERVJUU | Luik uue valimisliidu koostööst: paljudega meie vaated ei kattu, aga selle pärast ei tasu enne valimisi kedagi nimekirjast maha tõmmata

Urmas Sõõrumaa, Jüri Mõis ja Mart Luik moodustavad kohalikeks valimisteks ühise liidu "Tegus Tallinn". Liit soovib Tallinna linnajuhtimise läbipaistvamaks muuta ning välireklaami kampaania ajaks kõrvale jätta.

Valimisliidu kampaaniameister Mart Luik ütles usutluses Delfile, et valimisprogramm tuleb lühike ning uued suunad pannakse paika näiteks linnaplaneerimises. Programm avalikustatakse lähipäevil. Intervjuust kumab läbi aga vastandumine nii Keskerakonnale kui ka Reformierakonnale, teisalt ei välistata koostööd kummagagi neist.

Kuidas tuli valimisliidule nimi "Tegus Tallinn"?

Meil oli mitu head nimekandidaati, kuid lõpuks jõudsime selleni, mis meid kõiki ühendab - oleme ettevõtlikud ja tegusad inimesed. Ettevõtlikku ja tulevikule suunatud vaimu tahaks kampaanias silmas pidada: mida saab Tallinnas teha uutmoodi ja ägedalt.

Tahate Keskerakonnalt ainuvõimu ära võtta, samas ka nendega koalitsiooni. Kas see pole vastuoluline ambitsioon?

Ei ole. Tallinna häda on see, et Keskerakond tahab häälteülekaalu, millega üksi Tallinna juhtida. Kaudses mõttes oli sarnane stagnatsioon valitsuses Reformierakonnaga. Kui küsite, kas välistame kellegagi koostöö, siis meie põhimõte on, et me ei välista midagi. Kõigiga võib läbi rääkida. Paljudega meie vaated ei kattu, aga selle pärast ei tasu enne valimisi kedagi nimekirjast maha tõmmata.

Mis täpsemalt ei kattu?

Loe veel

Meie tahaks igal juhul Tallinna näha väga läbipaistvana. Just läbipaistva juhtimiskultuuriga nii linnavalitsuse kõigis allasutustest - kogu organisatisoonis kui sellises - kui ka linna omanduses olevates ettevõtetes. Et kõigile linnakodanikele oleks arusaadav, mis seal toimetatakse. Täna see nii ei ole, kui kabinetivaikuses üritatakse siin ja seal midagi teha.

Kuidas on võimalik seda kohe läbipaistvaks muuta?

See on linnas võimul oleva poliitilise jõu tahte küsimus. Tehniliselt ei ole probleem seda teostada, aga lihtsalt ei ole seda soovitud siiamaani.

Kas saaksite valijale puust ja punaseks selgeks teha: on teie erakond vasak- või parempoolne, mis on teie põhisuunad?

Viimaste aastate poliitmaastikul näeme tegelikult seda, et nii-öelda valged, punased ei ole enam väga selged värvid. See on meie lähenemine. Me jagame linna küsimustes samu seisukohti: kuidas Tallinna linna paremaks, innovaatilisemaks, kuulavamaks (et kuulame ka valimistevahelisel ajal oma valijaid) muuta. Valimisliidus võib olla inimesi, kes võib olla ei jaga samu põhimõtteid maksupoliitiliste ümberkorralduste kohta, aga me neid asju ei sega. Meile tundub, et kohalikel valimistel tulebki keskenduda sellele, mida saab reaalselt ära teha.

Olete suunatud noortele või vanematele?

Ta on suunitluselt tulevikku vaatav. Noortele läheb innovatsioon ja uuenduslikkus rohkem korda. Üheks teemaks on ka liikluskorraldus. Üks linna esimesi kohustusi on teha korda kõik koolid ja lasteaiad. Et lapsevanemad saaksid lapsed panna kooli või lasteaeda ega pea selleks trikitama. Selle üritaks küll lahendada lõpuni.

Kuidas kõnetate venekeelseid valijaid?

Nagu äris, siis on täiesti kuritahtlik Eesti-Vene asja ajada, rangelt oma parteipoliitikale lihtsalt plusspunkte teenida. Mina olen viimasel kümnendil - kui rääkida mitte-eestlastest - suhelnud Tallinnas kõige rohkem inglisekeelse seltskonnaga Inglismaalt, Ameerikast, Prantsusmaalt, Itaaliast. See kogukond on hästi kiirelt arenev. Nii peaks ka Tallinn olema hästi avatud. Kiirelt arenev linn, millel on šanssi, kuhu talendid kolivad lihtsalt seepärast, et siin on parem elada kui mõnes naaberlinnas, näiteks Riias.

Kas te sellise edumeelse ja innovatiivse suunitlusega ei karda konkureerida Reformierakonnaga?

Kui konkureerime, siis konkureerime. Seda peab valija otsustama. Reformierakond võib ilusat juttu ajada, aga tal on see sama taak, et võiks natuke opositsioonipingis uusi toredaid mõtteid koguda. Eks nad on palju Eestile andnud, aga peaks puhkepausi pidama. Kuigi nad ise nii ei arva.

Te räägite praegu riigitasandist. Kas teil on plaanis valimisliidust partei moodustada ja riigikogu valimistel osaleda?

Seda näitab aeg. Praegu on selgelt fookus see, et tahaks Tallinnas teha tubli valimisliidu ja sellega tubli tulemuse. Mingis mõttes on loogiline, et kui tulemus tuleb, hakkavad inimesed küsima, mis nüüd edasi. Aga me ei rutta sündmustest ette.

Kas seltskonda on oodatud näiteks Edgar Savisaar, Olga Ivanova, Oudekki Loone?

Mina sain aru, et Edgar Savisaart tahetakse Keskerakonna nimekirja panna. Reaalselt ma arvan, et need inimesed tõenäoliselt ei jaga meiega seisukohtades ühiseid punkte. Kas nad lepivad seal omavahel või teevad omaette nimekirja.

Praegu ei ole Savisaar konkreetselt eelistust öelnud ja hoiab õhus võimalust, et oma nimekirjaga kohalikele valimistele minna.

Aga kas ta annab endale aru, et samal ajal on ta korruptsiooni pärast kohtu all?

Seega Keskerakonnast eraldi liidu ja teie liiduga ühinemist ilmselt oodata ei ole?

Mina seda ette ei näe. Teine teema on see, et kui lähtume sellest vanast vasak-parempoolsest mallist, siis parempoolsed justkui kaklevad ühe väikese tüki pärast ja Keskerakond saab mõnusasti teisel pool laiutada - ega see ühiskonna tasakaalu mõttes hea ei ole.

Teie liidul ei tohiks rahastamisega ilmselt probleeme olla. Mis on teie kampaania eelarve?

Kui ettevõtjad kaasa löövad, siis loodetavasti saame raha kokku. Ma heameelega lugesin teadet, et erakonnad justkui teevad säästueelarveid. Meie oleme sisuliselt ära otsustanud, et välireklaami ei tee - et vähem risustada inimeste meeli. Loomulikult tuleb oma sõnumit ja end tutvustada, aga sellega ei tohi ka üle pingutada, nagu seda kohalikel valimistel on nähtud.

Eelarvet ei ole veel täpselt paika pandud. Kõige tähtsam on suhelda inimestega ja arendada programmi. Suve lõpu poole on eelarveasjad kindlasti täpsemalt paigas. Teeme jõukohaselt.