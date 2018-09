INTERVJUU | EKRE ridadesse astuv Jaak Valge: EKRE ei ole kindlasti rassistlik

Mis pani teid konkreetselt EKRE kasuks otsustama? On ju ka Isamaa ja tulemas Eesti 200.

See, et olen rahvusliku meelelaadiga. Minu jaoks muud valikut polnud. Kunagi 1990. aastate keskel oleks teoreetiliselt ka Isamaaliit sobinud. Tänase Eesti poliitiline spekter jaguneb mu arvates kaheks: on globalistlikud erakonnad ja rahvuslikud erakonnad. Kui selle alusel Isamaad liigitada, siis ta jääb rohkem globalistliku suuna poole, ehkki tõsi, seal on ka väga sümpaatseid rahvuslikke poliitikuid. Eesti 200 näib mulle aga globalistliku jõuna, st ideoloogilise vastasena, just vastasena, mis ei tähenda, et vaenlasena. Kui ühiskonnas on teatav poliitiline hoiak, ning see saab mingi erakonna näol väljundi, siis tuleb seda aktsepteerida ja mingitegi ühiste eesmärkide leidmise korral koostööd teha. Niimoodi see poliitika ju kompromisside kunstina kujuneb.