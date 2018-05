INTERVJUU | Eesti 200 eestkõneleja Kristina Kallas: me tuleme oma seisukohtadega varsti avalikkuse ette. Kas tuleb ka partei, seda vaatame sügisel

Nemad jäid oma positsiooni juurde selles mõttes, et nad leiavad, et kahekesi me selle kaubamärgi alla ei mahu, et nad tahavad selle all ikkagi enda liikmete jaoks väga selgelt ise toimetada, et neile ei sobi see, kui meie ka seda kaubamärki kasutame.

Millised on Eesti 200 lähiaja edasised plaanid?

Plaan ongi see, et tuleb hakata ka avalikkuse poole välja tooma neid meie teemade konkreetsemaid seisukohti. Need kuus laiemat teemat, mis me käsile võtsime – me formuleerime konkreetsemad seisukohad oma positsioonilt ja tuleme avalikku diskussiooni sisse nendega. Ma arvan, et see riigivalitsemise või riigijuhtimise teema on esimene, kuna see on praegu kõvasti üleval.

Millised on plaanid seoses uue erakonna loomisega?

Seal on samad plaanid, mis on alguses olnud, et sügisel vaatame. Kõigepealt on vaja ikkagi hakata neid teemasid ühiskonnas arutama, üldse aru saada sellest, et kuivõrd need teemad on inimeste jaoks olulised ja milline kandepind nendel teemadel on, enne kui erakonda looma hakata.