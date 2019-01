INTERAKTIIVNE SKEEM | Kuidas tekib Vana-Vigala jõe salapärane jääketas?

Vana-Vigala elanik Priit Kärsna rääkis Delfile, kuidas esimene kord täiuslikku ringikujulist ketast nähes jäi mulje, et keegi on ketta jääst välja saaginud. Tegelikult see võimalik poleks, sest ketas on pealeminekuks liiga õhuke. "Seal näeb ainult lindude jalajälgi," rääkis Kärsna naljatades.

Füüsikaõpetaja haridusega mees oskas Delfile anda ka selgituse selle kohta, kuidas jääratas tekib.

Peamiseks faktoriks on jõekäärus tekkiv väga keeruline vee voolamise režiim. Sellele lisaks hakkab vesi intensiivselt liikuma jää sulamise tagajärjel. Liikumise tulemusel lihvib kaldaäär ketta servad iperfektselt siledaks. Lähemalt vaata ketta takkimise mehhanismi ülalolevalt sekeemilt.

Kärsna sõnul on nähtust uurinud näiteks Belgias asuva Liège'i ülikooli teadlased. Teadlased on märkinud, et selliseid kettaid on täheldatud ka veekogudel, kus voolu pole, näiteks järvedel.