INTERAKTIIVNE KAART | Vaata, kuidas Eesti tähistab oma sajandat sünnipäeva üle maailma

Eesti Vabariigi 100 raames toimub nii kodumaal kui ka välisriikides palju üritusi. Meie sünnipäevapidustused jõuavad Hollandisse, Pariisi, Ukrainasse, Ameerika Ühendriikidesse, Hiinasse ja paljudesse teistesse riikidesse.

Järgmisel aastal toimub üle maailma EV100 raames väga palju üritusi, nendest suurim on 9-12. veebruaril Stockholmis aset leidev ESTIVAL. 1200 inimesele korraldatav galaõhtu toimub Stockholmi linnahallis.

Lisaks sellele on menuansambel Trad.Attack! Eesti muusikat viinud kõikjale Euroopasse. Nende tuur "All Around Europe" on jõudnud paljudele festivalidele ja kontserdilavadele.

Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkester alustas 2017. aasta augustis esimese rahvusvahelise ringreisiga. Augustis reisiti Läänemere piirkonnas, hõlmates festivale ja kontserdisaale Lätis, Soomes, Rootsis ja Taanis. Teine ringreis viib orkestri 2018. aasta jaanuaris Euroopa

südamesse - kontserdid toimuvad Belgias, Saksamaal, Austrias, Šveitsis ning Luksemburgis.

Loe veel

Enam kui 150 riiki hõlmav Teeme Ära Maailmakoristuspäev (World Cleanup Day) toimub 15.septembril 2018. aastal.

Mida põnevat veel Eesti sünnipäeva raames maailmas toimub, vaata juba täpsemalt kaardilt.

EV100 ürituste ajakava leiad leheküljelt www.ev100.ee