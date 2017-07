INTERAKTIIVNE KAART | USA asepresidendi visiit toob Tallinnasse liiklusseisakuid. Vaata, mis täpselt toimuma hakkab

USA asepresidendi Mike Pence´i visiit pühapäeval ja esmaspäeval toob Tallinnasse suured liikluskorralduse muudatused. Politsei palub liiklejatel jälgida ajutisi liiklusmärke ja varuda tavapärasest rohkem aega.

Politsei sulgeb autokolonni liikumise ajal liikluse kuni 15 minutiks, kuid sellega kaasnevad liiklusseisakud võivad kesta kauem. Seoses visiidiga on Toompeal, Kadriorus ja kesklinnas Tornimäel osa tänavaid liiklusele suletud ning parkimine ajutiselt keelatud. Visiidi kohtumispaikade juures on ajutisi piiranguid ka jalakäijate liikumisele.

"Pühapäeva pärastlõunal tõenäoliselt suuri liiklusseisakuid ei teki, kuid kindlasti tuleks liiklejatel Tallinnas tavapärasest rohkem aega varuda esmaspäeva hommikul ja päeval," ütles Põhja prefekt Kristian Jaani. "Esmaspäeva hommikul kesklinna tulles tasuks seda teha enne kella 8.30, sest siis olulisi liikluspiiranguid ei ole."

Kristian Jaani sõnul saavad visiidi ajal kõik inimesed oma kodule ja töökohale ligi, kuid auto tuleb mõnel juhul jätta tavapärasest kaugemale. "Politsei eesmärk on võimalikult vähe häirida inimeste igapäevaelu, kuid teatud ebamugavused turvameetmetega paratamatult kaasnevad. Ulatuslikumaid liikluspiiranguid on ainult visiidi kohtumispaikade vahetus ümbruses Toompeal, Kadriorus ja kesklinnas Tornimäe tänava juures," lisas Jaani.

Pühapäeval sulgeb politsei autokolonni möödumise ajal 15 minutiks liikluse päeval kella 12–14 vahel marsruudil lennujaam–Tornimäe tänav ja õhtul kella 17–19 ajal marsruudil Tornimäe–Toompea–Tornimäe.

Esmaspäeval sulgeb politsei 15 minutiks liikluse hommikul kella 8.30–9.30 ajal marsruudil Tornimäe–Kadriorg, kella 11–12 vahel marsruudil Kadriorg–Juhkentali tänav ning kella 13–14 ajal marsruudil Juhkentali tänav–lennujaam.

Visiidi ajal on ajutisi parkimispiiranguid Toompeal, Kadriorus ja kesklinnas Tornimäel. Ajutisi liiklusmärke hakatakse paigaldama laupäeva õhtul.

Kõigil, kes plaanivad pühapäeval ja esmaspäeval kella 12–14 ajal kasutada Tallinna lennujaama, soovitab politsei igaks juhuks minna lennujaama tavapärasest varem. Ameerika Ühendriikide asepresidendi lennuki maandumise ja õhkutõusmise ajal sulgeb politsei Tartu maanteel lühiajaliselt liikluse alates linna piirist. Politsei soovitab sõidukijuhtidel nimetatud ajavahemikel kasutada võimalusel linna sisenemiseks ja linnast väljumiseks teisi tänavaid. Lennuki maandumise ja õhkutõusmise ajal piiratakse lennujaama territooriumi ning Tartu maantee vahelisel alal ka jalakäijate liikumist.

Toompeal on laupäeva õhtul kella 22st kuni pühapäeva õhtul kella 22ni liikluseks suletud Kiriku plats, Kiriku tänav, Toom-Rüütli ja Rahukohtu tänav. Pühapäeval kella 15–19 vahel on jalakäijatele suletud Kiriku plats, Kiriku tänav ning osaliselt Toom-Rüütli ja Rahukohtu tänav ning Kiriku põik. Piirkonna elanikud ja seal töötavad inimesed saavad piiratud alasse siseneda ning politsei soovitab neil kaasas kanda isikut tõendavat dokumenti.

Kadriorus on pühapäeval kella 19st kuni esmaspäeval kella 13ni liiklusele suletud A. Weizenbergi tänav alates J. Poska ristmikust kuni Mäekalda tänavani. Antud ajavahemikul ei pääse Kadrioru lossi juurde ning osa seda ümbritsevast pargist on suletud.

Kesklinnas on pühapäeva hommikul kella üheksast kuni esmaspäeva hommikul kella üheksani liiklusele suletud Rävala puiestee alates Liivalaia tänavast kuni Kivisilla tänavani. Tornimäe 7 kortermajja pääseb sel ajavahemikul läbi ajutise pääsla, mis asub Stockmanni kaubamaja kõrval. Maa-alune Europarki parkla on visiidi ajal avatud, kuid parklasse sisse- ja väljasõit toimub ainult Kivisilla tänavalt ning parklasse sisenevatele sõidukitele tehakse turvakontroll. Maakri ja Kivisilla tänaval on visiidi ajal parkimine keelatud.

