INTERAKTIIVNE KAART: Milliseid suuremaid teetöid lähiajal oodata on? Eriti vilgas tegevus käib Tallinna-Tartu maanteel

Alanud on tõsine teetööde aeg ning see tähendab, et liiklus võib mõnel pool isegi kogu suve olla häiritud. Seda, et me ühel maanteel saaksime suvel sõita ainult maksimaalse lubatud sõidukiirusega juba naljalt ette ei tule. Eriti vinge ehitus läheb lahti Tallinna-Tartu maanteel.

Tee-ehitus ja -remont on kallis ning aeganõudev tegevus. Ometi ootavad eestlased pikisilmi neljarealist Tallinna-Tartu maanteed. Väikeseid arenguid selle maantee laiemaks tegemise ning möödasõiduvõimaluste tekitamise osas on lähiaeg ka toomas. Liiklejail tuleb aga samal ajal välja kannatada ehitusega kaasnev liikluse aeglustumine. Varuda tuleb lihtsalt rohkem aega. Suuremat sorti möll läheb lahti juba Tallinna ringteel. Möödasõidualasid saab juurde ka Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ehk Via Baltica. Vaadake ülal asuvalt kaardilt täpsemalt, millised on planeeritavad suuremad teetööd lähiajal.