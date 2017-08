INTERAKTIIVNE KAART | Kus õpetab Eesti kõige vanem õpetaja? Millised neli haridusasutust ühinevad? Kus koolis õpib ainult viis õpilast? Vaata kaardilt järele, mida kõike 1. september toob

Uus õppeaasta toob erakoolide avamised, palju ühenimisi ja kahe kooli sulgemised.

Esimesse klassi läheb sel aastal hinnanguliselt 15 600 õpilast. Kokku läheb õppima üldhariduskoolide statsionaarsesse õppesse õppima 147 200 õpilast.

Uusi kooli avatakse vaid erakoolide valdkonnast. Värskeid erakoole on sel õppeaastal viis. Kaardilt näeb, et õppemaksud on seinast-seina ning erinevad kuni 580 euro võrra kuus.

Mitmeid koole ootab ees esimene õppeaasta ka ühinenud õppeasutustena. Oma töö lõpetavad sootuks kaks kooli.

Andmed pärinevad haridus- ja teadusministeeriumilt ning koolide kodulehtedelt.