INTERAKTIIVNE KAART | Kalamaja ummikuid saab vältida, vaata alternatiive

Seoses Suurtüki tänava sulgemise ja eesistumise turvameetmetest tulenevate liiklusmuudatustega on Kalamaja teedel enneolematult pikad ummikud.

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse juhataja Taivo Rüütelmaa pakub Kalamaja ja kesklinna vahet sõitvatele kodanikele välja mitu alternatiivi, kuidas ummikutest pääseda.

Põhja puiestee on praeguseks muudetud ajutiselt kahesuunaliseks, mis tähendab, et sellele Niine tänavalt lähenedes saab keerata vasakule, kust on hea suunduda Ahtri tänavale. Et lühim tee on kitsavõitu, võivad sellest tuleneda pikad ummikud.

Veidi kiirem ja ummikutevaesem viis võiks olla Rüütelmaa sõnul Kalaranna teed mööda Põhja puiesteeni sõites ja sealt jällegi Ahtri peale keerates.

Teiseks alternatiiviks on kasutada Sõle tänavat, kust Paldiski maantee peale keerates on võimalik jällegi pääseda Suurtüki teeremonti ja Põhja puiestee ummikut vältides kesklinna. Sõle tänavale ei pääse aga teetööde tõttu Kopli-Erika-Ristiku ristist.

Lisaks luuakse homsest ajutine ülesõit Balti jaamas Põhja puiesteelt otse Toompuiesteele, kust pääseb jällegi mugavalt kesklinna.

Esialgu 19. juulini kestma pidanud remont Suurtüki tänaval lõppeb Rüütelmaa sõnul tõenäoliselt 4-5 päeva varem.