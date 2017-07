INTERAKTIIVNE KAART | Homsest pannakse Haabersti ring liiklusele kinni. Vaata, kuidas sõita saab!

Ehitajate tee poolne ligipääs ringile jääb suletuks kuni oktoobrini.

Alates homsest alustatakse selle aasta suurimal tee-ehitusprojektil uut etappi, millega jõutakse Ehitajate teel jalakäijate tunneli rajamiseni. Sellega seoses toimuvad aga ringristmiku liikluskorralduses muudatused, mis sulgevad liikluse Ehitajate teel alates Õismäe tee ristmikust kuni ringini ning panevad suure ringristmiku liiklejatele sootuks kinni.

„Haabersti ringristmik suletakse tõepoolest liiklusele ning ringi asemele rajatakse linnast väljuvale suunale Rannamõisa tee algusesse ajutiselt väike ringristmik, mis töötab samal põhimõttel kui suur ringristmik töötas. Ring on lihtsalt väiksema raadiusega. Kuna ringristmikul on liiklus kitsendatud ning töös on ainult üks läbiv sõidurada, siis väike ringristmik rajatakse varasemalt Rannamõisa teele suundunud pöörderadade kohale,“ öeldi Delfile täienduseks Raepressist.

Homme hommikul avatakse ka viadukti konstruktsiooni ehitamise tõttu seni suletud linna sisenev tee, mille tulemusena muutub Paldiski maantee kogu lõigus läbitavaks.

Rocca al Mare keskuse ees kulgeval Paldiski maantee lõigul toimuvad samuti muudatused, kus liiklus suunatakse ülehomme ümber nüüdseks juba rekonstrueeritud lõigule.

Ehitajate teele on antud ajutise sulgemise luba kuni oktoobri lõpuni. Raepressi kinnitusel jalakäijate tunneli ehitusega seoses täiendavaid sõiduradade sulgemisi ei planeerita ning sõidusuundasid tõstetakse vastavalt vajadusel ümber kas linnast väljuvale või sisenevale suunale.