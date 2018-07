INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Vaata Vabadussõja võidusamba juures aastate jooksul tehtud remonditöid ja nende maksumust

Juuresolevast interaktiivsest graafikust saad vaadata, Vabadussõja võidusamba juures tehtud remonditöid ja nende maksumust. Kõige suurem remont, mis tähendas samba valgustuse ja ventilatsiooni väljavahetamist, on arvestatud samba maksumuse sisse.

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) rektor ja arhitektuuriteadlane Mart Kalm ütles Vabadussõja võidusamba järjekordset remonti kommenteerides, et küürakat parandab vaid haud.

"Ega küürakat parandab vaid haud. Midagi mõistlikku sealt ei saa, aga kui ta nüüd on katki, siis tuleb asja ikka korras hoida," ütles Kalm Delfile.

Vabadussõja võidusammast ümber teha ei ole Kalmu sõnul mõtet. "Kuna ta niikuinii ei näe välja nagu püsilahendus vaid meenutab tegelikult mingit kaubanduskeskuse reklaamtulpa, siis tuleks see ikkagi välja vahetada mingi täiesti uue kunstilise lahenduse vastu, sest see kunstiline lahendus on ju küündimatu algusest saadik," rääkis ta.

Kalmu sõnul on Vabadussõda Eesti rahva ajaloos tõsine asi ja selle mälestamiseks rajatud monument peab olema kunstiliselt kõrgel tasemel. "Paraku antud lahendus seda ei ole."