INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Vaata, millised olid Edgar Savisaare protsessi olulisemad arengud

Riigikohus otsustas täna, et altkäemaksu võtmise süüdistusega kohtu all olev Tallinna endine linnapea Edgar Savisaar on liiga haige, et kohtu all olla. Seetõttu on õige maakohtu otsus menetlus tema suhtes lõpetada. Vaata graafikust, millised olid Savisaare protsessi olulisemad arengud.