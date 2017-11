INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Vaata, millise Aafrika-tuuri võttis ette riigikogulane Eerik-Niiles Kross

Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross külastab kolme nädala jooksul mitmeid Aafrika riike, et seal tutvustada Eesti ÜRO-kampaania raames kodumaad ning otsida Eesti-kandidatuurile toetust.

Tänane Eesti Päevaleht kirjutas, et Kross viibib juba kolmandat nädalat Aafrikas, kus osaleb selle sama kampaania raames kohtumistel Botswanas, Sambias, Lesothos ja Lõuna-Aafrika Vabariigis. Temaga on kaasas ametnikud ning Delfi andmetel ka abikaasa Mary Jordan.

Eesti ÜRO julgeolekunõukogusse kandideerimise kampaania juht Margus Kolga ütles Delfile, et Kross on Aafrikas enda ressurssidel, kohtumistel käib nõukogu teadmisel. "Abikaasa osas andmed puuduvad," lisas Kolga.

Juba 2005. aastal seadis Eesti üles oma kandidatuuri, et pääseda ÜRO julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks aastatel 2020–2021. Nüüd juulikuus alanud ametlik kampaania, mille tarbeks valitsus eraldas miljon eurot, saadab poliitikuid ja ametnikke laiali väga eksootilistesse riikidesse, kust otsitakse Eesti kandidatuurile toetust.

Kolga ütles, et kampaania eeldab suhtlemist terve maailmaga, eriti selle osaga, mis on väljaspool Euroopat ja kus on Eestiga samameelsed riigid. "Seetõttu püüame kampaania eesmärgil ära kasutada kõiki ülemaailmseid või piirkondlikke üritusi, kuhu riigikogulased, valitsuse liikmed või poliitikud lähevad," selgitas ta.