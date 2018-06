INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Vaata, milline on erinevate sissetulekutega Eesti inimeste ligipääs tervishoiule

Juuresolevalt graafikult saad vaadata, milline on on erinevate sissetulekutega Eesti inimeste ligipääs arstiabile, kui paljud neist põevad kroonilisi haigusi ja milliseks hindavad nad ise enda tervist.

Graafikus on inimesed sissetuleku järgi jagatud kvintiilidesse, ühe kvintiili suurus on 20 protsenti. Seega on madalaim kvintiil vaeseim 20 protsenti ühiskonnast ja kõrgeim kvintiil rikkaim 20 protsenti.

Eile kirjutas Eesti Päevaleht sellest, kuidas rikkad inimesed saavad Eestis oluliselt paremat arstiabi kui vaesed, põevad oluliselt vähem kroonilisi haigusi ja hindavad enda tervist ka oluliselt paremaks.