INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Vaata, milline näeks T1 kaubanduskeskuse katusele rajatav vaateratas välja Tallinna siluetil

Ülemistele rajatava T1 kaubanduskeskuse katusele paigaldatakse vaateratas, mis avab vaate Tallinnale lausa 120 meetri kõrguselt.

Hoone alune maapind on merepinnast 40 meetri kõrgusel, kaubanduskeskus ise on 35meetrine ning vaateratta diameetriks on 45 meetrit.

Super Skyparki eestvedaja Alar Kajari sõnul on vaaterattad olnud Euroopa pealinnades külastajamagnetid juba üle sajandi. „Lõpuks saab ka Tallinn endale väärilise atraktsiooni – aasta läbi töötava ilmastikukindla vaateratta, mis tõstab inimese 120 meetri kõrgusele merepinnast ja pakub imelist panoraamvaadet vanalinnale, merele, aga ka Ülemiste järvele ja lennuväljale. Vaateratas on teletorni järel kõrguselt teine vaateplats Tallinnas – seda tänu nutikale asukohale Sossi mäe otsas kaubanduskeskuse T1 katusel. Katusel asuvaid vaaterattaid on maailmas seni vaid viis ja need asuvad kõik Aasias,“ kirjeldas Kajari.

Tallinna tuiksoonele lennujaama ja uue raudteejaama lähedale rajatav Euroopaski unikaalne vaateratas hakkab Eestile turismitulu tooma alates oktoobrist, teatab EAS pressiteates. Eestvedajatel on ambitsioon jõuda Eesti seni kõige külastatavamate atraktsioonide etteotsa, saavutades juba avamisejärgsel aastal üle 300 000 piletiga külastaja, kellest umbes 15% (45 000) on väliskülastajad.

Ettevõtluse arendamise sihtasutus(EAS) otsustas toetada 1,44 miljoni euroga rahvusvaheliste pereturismi atraktsioonide toetusmeetmest Super Skyparki vaateratast. Toetusena antav 1,44 miljonit eurot moodustab vaateratta projekti kogumaksumusest 45%.