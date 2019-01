INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Vaata, kus on nõukoja liikmed Eesti ÜRO julgeolekunõukogu kampaania raames käinud

Nõukoja liikmeteks on Hannes Astok, Hannes Hanso, Andres Herkel, Marina Kaljurand, Eerik Niiles Kross, Marko Mihkelson, Marianne Mikko, Lauri Mälksoo, Mart Nutt, Urmas Paet, Andres Tarand ja Linnar Viik. Nõukogu töö lõpeb pärast ÜRO julgeolekunõukogu valimiste toimumist sel aastal.

Eesti seadis ÜRO julgeolekunõukogu kandidatuuri üles juba 2005. aastal, valimised toimuvad selle aasta juunis. "Julgeolekunõukogusse kuulumine annaks Eesti julgeoleku jaoks olulist lisaväärtust ning tulevikus võimaluse mängida senisest suuremat rolli rahvusvahelisel kaardil. Oma kampaanias lähtub Eesti kolmest aluspõhimõttest: võrdsus, tõhusus ja empaatiavõime," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Sandra Kamilova.

Julgeolekunõukogu nõukoja liikmed on Eesti kampaaniasõnumeid tutvustanud mitmel pool maailmas. "Erinevad visiidid ja kohtumised on näidanud, et sõnumid toimivad ning Eesti pühendumust on märgatud. Kampaania raames saadud tagasiside Eesti riigi tegevustel on olnud positiivne, kampaania on aidanud kaasa Eesti tutvustamisele ja hea maine kinnistamisele laiemalt," sõnas Kamilova.