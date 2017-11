INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Vaata, kui palju saavad lahkuvad Tallinna linnajuhid hüvitist

Eilsel Tallinna volikogu istungil kinnitati endiste ja praeguste linnajuhtide hüvitised. Teiste hulgas saab "tulemusliku töö" eest 15 865 eurot lahkumishüvitist kohtu all olev endine linnapea Edgar Savisaar.

Savisaarele määrati lahkumishüvitis kolme kuupalga ulatuses ehk kokku 15 865,20 eurot. Keskerakondlane Andrei Birov ütles eilsel istungil, et ka ametist kõrvaldamise järel oli Savisaar juriidiliselt kuni lõpuni linnapea. "Savisaar töötas Tallinna linna struktuurides üle kümne aasta. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi on Savisaare staaž üle kaheksa aasta, on igati on õigustatud maksta talle hüvitist kuue kuu palga ulatuses".

Abilinnapea Merike Martinsonile makstakse kuue kuu ametipalga suurune hüvitis ehk 25 323,30 eurot. Birovi sõnul on Martinsoni summa suurim seetõttu, et tema enam abilinnapeana ei tööta.

Mihhail Kõlvart ja Taavi Aas saavad kumbki hüvitise kolme kuupalga ulatuses ehk mõlemad 12 661,65 eurot. "Meie praegune linnapea näitas valimistel väga head tulemust, on näha, et rahva mandaat on tal olemas. Ja rahva toetus tema töö eest, kus ta oli nii abilinnapea kui ka täitis linnapea kohuseid, on igati õigustatud kolme kuu palga ulatuses preemia maksmine," sõnas Birov.

Eha Võrk ja Kalle Klandorf preemiat ei saa, sest jätkavad abilinnapeana.