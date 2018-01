INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Vaata, kuhu on Eesti sünnipäeva-aasta raames jõudnud müstilise kunstniku Edward von Lõnguse elavad maalid

Müstiline tänavakunstnik Edward von Lõngus alustas möödunud aasta suvel oma Euroopa tuuri (R)estart Reality, mis on korraldatud nii Eesti 100. sünnipäeva kui ka kunstniku kümnenda tegutsemisaasta tähistamiseks. Tuuri avas Lõngus juunikuus, kui kunstifestivali Tallinn Art Week raames kaunistas ta majaseinu märgiliste tegelastega.

Koostöös kunstniku tööde austajatega on üle Euroopa leitud hulganisti majaseinu, millele kunstnik on nüüdseks juba uue rüü andnud või seda järgneva aasta jooksul tegemas. Seni on Lõnguse tööd jõudnud Brüsselisse, Roomasse, Helsingisse, Berliini, Kopenhaagenisse ja Pariisi. 2018. aastal on kunstnikul plaan jõuda veel Budapesti, Londonisse ja ka Riiga ning Vilniusesse.

Lõnguse käe läbi reisib mööda Euroopat kuus seltskonda: Kivikuningas Lembit, Eesti torupilli-electro parimad pojad Ats#Pets, peomutid Härma&Co, Leiutaja-Liisu, Keeru-Maali ja pagaritest abikaasad Miina&Enn.

Loe veel

Vabariigi-ealistel tegelaskujudel on kõigil ka oma lugu jutustada, kuidas nad tänasesse päeva on jõudnud. "Kunst käib alati ajaga kaasas ja ühendab minevikku tulevikuga," arvas NOAR.eu kunstikeskonna eestvedaja ja Lõnguse Euroopa tuuri koordinaator Kadri Uus. "Siin oleme põiminud tänavkunsti digitehnoloogiaga, mis lisab kunstielamusele paraja üllatusmomendi ning teeb loo rääkimise põnevamaks."

Von Lõnguse tööd valmivad šabloonitehnikas ning kujutavad endast 100-aastaste eestlaste kujutisi, kes on ajas rännates 21. sajandisse jõudnud. Tööd kasutavad liitreaalsust: vaataja võib nutitelefoni või tahvelarvutisse laadida vastava rakenduse, millega töid vaadates laetakse neile animatsioonikiht ja tegelased ärkavad ellu.

Tutvu Lõnguse tegelastega:

Miina&Enn – kadunud kübermaailmas

Viljausulised eestlased Miina ja Enn otsustasid oma riigi 100. sünnipäeva tähistada Brüsselis ja viia sinna kingiks kõige küpsema ja tumedama leiva. Nad kloppisid jahust puhtaks oma parimad, õigemini ainukesed, rõivad. Miina haaras kaenlasse musta leiva, Enn pigistas pihku õnnetoova viljapea. Astutigi laudas asuvasse teleportatsioonikambrisse. "Piiks", "krrrrr" – kogus modem tasakesi tuure. Ukse vahelt sähvis valgus ja läinud nad olidki.

Paraku hangus just sel hetkel Inglismaa vaheserver. Miina ja Enn avastasid end ühtäkki virtuaalruumis nullide ja ühtede keskel, ja mis kõige hullem – mõlema jalad oli kusagile küberruumi uitama läinud.

"Tagasi enam ei telepordi, lähme jala," arvas Miina ja hammustas murelikult leiba. Enn vaatas talle pikalt otsa ja virvendas.

Keeru-Maali

Maali on Eesti meister keerlemises ja pöörlemises ning muideks – Maalil ei hakka kunagi sellest pea ringi käima! Selle võime võlgneb Maali looduslikule güroskoobile, mis käivitus tema ajus juba 3-aastasena.

Kodumaa patrioodina on Maali pühendanud suure osa oma talendist Eesti riigi, rahva ja kultuuri hüvanguks. Ta on ennastsalgavalt testinud külakiike, tuuleveskeid ja piirivalveradareid ning osalenud kõigil rahvuslikel tantsupidudel, pälvides sealjuures kõige vastupidavama rahvatantsija tiitli.

Ta on kindel kandidaat Eesti esimese astronaudi kohale ja kui põuaperioodil tekib vajadus vihma välja võluda, siis võib kogu rahvas julgelt Maali patenteeritud vihmatantsule loota.

Ats#Pets

Esmakordselt Euroopas! Eesti torupilli-electro parimad pojad – Ats#Pets – riigi sajandat juubelit tähistava turneega "Nagu torust tuleb".

Koduses Eestis on Ats#Pets jumalused. Nende hüpnootilised rütmid on läbi aastasadade aidanud eestlastel võidelda katku, näljahädade, Nõukogude võimu ja maitsetu estraadi vastu. Neil on kandev osa Eesti iseseisvumises, taasiseseisvumises ja electro-skeene peavoolustumises.

Skandaalne # nende nimes pole sugugi moodne hashtag, vaid pärineb juba bändi algusaegadest, tähistades vanglatrelle – julge sümbol iseteadvusest ja vastuseisust võõrvõimudele.

Kivikuningas Lembit

Kivikuningas Lembit on kõigi Eesti kivide ülemvalitseja. Tal tiksub turjal juba sada aastat, aga sammaldunud alamatega võrreldes võib teda lausa poisikeseks pidada. Vanade kividega on tal hea juttu puhuda, sest nii saab end märksa nooremana tunda!

Lembit austab kive väga ja tunneb igaüht neist nimepidi. Tema parim sõber, rändrahn Ragnar, tuleb Skandinaaviast. Temaga võiks Lembit vabalt kõnelda tavalises kivide ja kändude keeles, kuid mõlemad tahavad harjutada hoopis väljasuremisohus graniidi murret.

Kui Lembitul on igav, siis läheb ja istub ta mõnele kivile ja toksab kannaga, kuni kivi ärkab. Kivid ei pane seda pahaks, nad on üllatavalt jutukad. Neil on palju aega rääkida ja Lembitul kuulata.

Leiutaja-Liisu

Leiutaja-Liisu on tulnud leiutamises 65 korda Eesti meistriks. Naise kohta, kes on terve sajandi vana, näeb Liisu võrratu välja, kas pole? Oskate arvata miks? Eks muidugi seetõttu, et lõnga asemel ketrab Liisu D-vitamiini.

Ega Liisul polegi vajadust lõnga kedrata – tema perekonnal on küünis speetsiaalne printer, millega saab piiramatus koguses sokke ja kampsikuid printida. Masin töötab nõndaviisi, et ühest otsast paned lamba sisse ja teisest võtad uued sokid ning pügatud lamba välja.

Teiste asjade seas on Liisu leiutanud ka lendava reha ja porgandite hakkimise rakenduse, mis sellest, et teised ehk masinate praktilisust ei näe. Aga nagu rõõmsameelne leiutaja ise ütleb: "Kui mina neid äppe ei tee, siis teeb keegi teine!"

Hämar&Co

- Hämar, Leelo ja Pauliine

On täiesti tavapärane reede õhtu ühes E-estimaa sadamakülas. Pikaaegsed sõbrad Pauliine, Leelo ja Hämar plaanivad minna päid tuulutama, nagu seda on viimased sada aastat tehtud. Kus aga on kõige lahedam pidu ja mida ometigi selga panna?

"Lähme klubisse," pakkus Pauliine, ise ärevusest näost punane. Ta haarab oma telefoni, vajutab üht nupukest ja on silmapilkselt 80 aastat noorem näitsik sillerdavas kokteilkleidis.

"Šarmantne," kiidab Leelo takka. "Kui palju see maksab?"

"Oh, see on kõigest proovimiseks, beta versioon. Ilmselt ilmneb sellel veel hulganisti vigu," selgitab Pauliine.

"Äkki lähme hoopis reivile? Vaadake, App Stores on selline outfit!" naerab Hämar ja muutub nupuvajutuse saatel neoonsete juustega rajuks peotšikiks.

Lõpuks aga jõuavad neiud üksmeelele ja otsustavad külastada kohalikku pärimustantsu festivali. Ainuke koht, kus ehetega liiale ei saa minna.

Kaardi, kust leiad Lõnguse maalide asukohad, leiad siit.

Pildid: https://restartreality.org/ ja Ruudu Rahumaru