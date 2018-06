INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Vaata, kes on Eesti ministeeriumide kantslerid

Tänane Eesti Pävaleht kirjutas, et riigisekretäri Heiki Looti mantlipärijate seas võib olla ka mitu ministeeriumi kantslerit. Graafikust saad vaadata, kes on Eesti ministeeriumide kantslerid ja mis tööd nad varasemalt on teinud.

Vabariigi Valitsuse seaduse kohaselt juhib ministeeriumi kantsler ministeeriumi struktuuriüksuste tööd, koordineerib ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust ja korraldab ministeeriumi asjaajamist. Kantsleril on õigus ministri poolt kinnitatud eelarve alusel käsutada ministeeriumi eelarvelisi vahendeid. Ta valmistab ette ministeeriumi aastaeelarve eelnõu ja vajaduse korral lisaeelarve kohta käivad ettepanekud. Ministeeriumi kantsler teeb ministrile ettepanekuid ministeeriumi asekantsleri, osakondade juhatajate, Välisministeeriumis peadirektori teenistusse võtmiseks ja teenistusest vabastamiseks. Ta nimetab ametisse ja vabastab ametist ministeeriumi koosseisu kuuluvad ametnikud ja muud töötajad, välja arvatud need, keda nimetab ametisse ja vabastab ametist minister. Kantsler annab kaasallkirja ministri määrusele. Kui kantsler ei saa haiguse või muu takistuse tõttu oma ülesandeid täita, annab ministri määrusele kaasallkirja asekantsler või kantslerit asendama määratud ametnik.