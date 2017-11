INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Riigikogu liikmed on pankadele kokku võlgu üle seitsme miljoni euro

Riigikogu liikmed on pankadele kokku võlgu üle seitsme miljoni euro. Enim on laene reformierakondlastel.

Viimase tuludeklatsiooni järgi on ülekaalukalt suurima laenukoormusega sotsiaaldemokraat Ivari Padar, kelle laenusumma on 629 178 eurot ning kes oli veel graafiku tegemise hetkel riigikogu liige. Nüüd aga on Padar liikunud taas Euroopa Parlamenti, sest Marju Lauristin otsustas kodumaale naasta.

Kuna deklaratsioone esitatakse kord aastas, siis on graafikus olevast summast (332 328) väiksemaks kahanenud reformierakondlase Taavi Rõivase laenusumma. Nimelt õnnestus tal hiljuti pärast pikka müügis olekut maha müüa oma Wismari tänaval asunud viietoaline korter.

Erakonniti on laenusumma suurim Reformierakonna liikmetel, kel on laene kokku 3 406 525 euro ulatuses. Sotsidel on summaks 1 357 387, IRL-il 521 738, Vabaerakonnal 398 213, Keskerakonnal 889 698 ja EKRE-l 166 853 eurot.

Akna all istuvatel Mihkelsonil ja Tsahknal on laene kokku 458 806 euro eest - Mihkelsonil 179 100 ja Tsahknal 279 706 eurot.

Samas on ka terve hulk riigikogulasi, kes pole sentigi pangale või liisingufirmale võlgu. Reformierakonnast on laenudeta Ants Laaneots, Jürgen Ligi ja Lauri Luik, Vabaerakonnast Jüri Adams, Andres Ammas ja Krista Aru, sotsidest Inara Luigas, Barbi Pilvre ja Liisa Oviir, Keskerakonnast Marika Tuus-Laul, Aadu Must, Heimar Lenk, Toomas Väinaste, Enn Eesmaa ja Peeter Ernits.