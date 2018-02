INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Reidi tee projekt: millised muudatused viidi sisse mereääre kaitsjate ettepanekul?

Reidi tee projekti läbirääkimised Tallinna linna ja rühmituse Merelinna kaitseks vahel kestsid pea kaks kuud. Viimaks on mereääre kaitsjate ettepanekuid kuulda võetud ning väiksed muudatused projekti sisse viidud.

Suurimaks muudatuseks on sõiduradade arv: nimelt tuleb Reidi tee linnast väljuvale suunale enne Narva maantee ristmikku algselt plaanitud kolme sõiduraja asemel kaks, Russalka-esisel on mõlemas suunas nelja sõiduraja asemel kolm ja üks neist on ühissõidukirada.

Eesti Päevaleht kirjutas 8. veebruaril, et rühmituse Merelinna Kaitseks üks esindaja Mihkel Annus ütles, et kokkulepitu on kompromisslahendus. „Mõnede (pakutud) muudatustega tulnuks teha uued kooskõlastused ja see oleks venitanud protsessi mitu kuud pikemaks. Aga laiemates raamides oldi nõus meile vastu tulema,” sõnas ta. „Sõiduradade arv on kõige suurem muudatus, mis õnnestus saavutada. K-Projekti kavas oli arvestatud autode arvu 1,4-kordse suurenemisega, kui see muudeti 1,0 peale, siis sai tee teha Russalka läheduses kitsamaks.”

