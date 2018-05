INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Oli kaks aastat, mil Eestis oli eriti palju suitsetajaid. Nüüd kasvab vaid endiste suitsetajate arv

Hiljuti teatas Prantsusmaa tervishoiuministeerium, et viimase aasta jooksul on suitsetamise maha jätnud lausa miljon prantslast. Mis seis on sel haisval ja tervist rikkuval pahel Eestimaal?

Selgub, et igapäevasuitsetajate osakaal on Eestis langenud alates 2004. aastast. Tol aastal suitsetas Eestis pea iga teine mees (47,7 protsenti 16-54-aastastest elanikest) ja rohkem kui iga viies naine (21,1 protsenti). 2016. aastal suitsetas Eestis 29,9 protsenti meestest ja 15,5 protsenti naistest. Pisut on viimastel aastatel suurenenud juhusuitsetajatest meeste arv. Päris jõudsalt kasvab aga nende inimeste arv, kes on suitsetamise maha jätnud – pea iga neljas naine on kunagi suitsetanud, kuid maha jätnud; meeste seas on endisi suitsetajaid pea kolmandik elanikkonnast vanuses 16-64)