INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Kõige magusam piirkond valimistel: vaata, kelle saadavad parteid lahingusse Harju- ja Raplamaal

Just selles piirkonnas läheb jagamisele kõige rohkem mandaate. 2015. aasta riigikogu valimistel oli vastav number 14. Valimiskomisjon jaotab mandaadid tuleva aasta valimisteks pärast seda, kui president on valimised välja kuulutanud. Tõenäoliselt toimub see detsembri alguses. Numbrid sõltud valijate arvust, praegune arvutus näitab, et ilmselt saab valimisringkond nr 4 (Harju- ja Raplamaa) ühe koha juurde, siis on seal juba 15 mandaati.

Keskerakond on avalikult öelnud, et nende nende esinumber on selles piirkonnas peaminister Jüri Ratas. Kandideerivad näiteks ka Kaido Höövelson, Toomas Vitsut, Kristiina Heinmets-Aigro, Aivar Riisalu ja Vladimir Veltman.

Reformierakonna esinumber on Kaja Kallas. Teised nimed pole veel teada. 2015. aastal oli eesotsas Taavi Rõivas, aga ta kandideerib sedapuhku Lääne-Virumaal. Toona olid nimekirjas ka Laine Randjärv, Aivar Sõerd ja Yoko Alender.

Sotside esinumber on Marina Kaljurand. Ilmselt kandideerib ka Rene Tammist ning sotside Raplamaa piirkonna esimees Madis Roodla. Tõenäoliselt kandideerib ka Hardi Volmer.

Isamaa puhul on juttu olnud, et eesotsas on Jüri Luik. Võimalik, et kandideerivad ka Tunne Kelam ning Toomas Tõniste. EKRE puhul on teada, et nimekirja eesotsas on Henn Põlluaas.