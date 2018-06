INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Kihnut külastanud Janek Mäggi: Eesti väikesaartel elab arvestatav hulk inimesi

Reedel Kihnut külastanud riigihalduse minister Janek Mäggi märkis, et väikesaartel püsivalt elavad 1700 inimest on arv, mida ei tohi alahinnata.

"Väikesaartel elab 0,1 protsenti Eesti rahvastikust ehk ligikaudu 1700 inimest. Seda numbrit ei saa alahinnata, sest tänu neile inimestele elu väikesaartel kestab ning see on tähtis ka riigile," ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. "Kui üldiselt eri maakondades ja omavalitsustes inimeste arv väheneb, siis väikesaarte puhul on see kaheksa aasta jooksul isegi pea 100 elaniku võrra kasvanud."

Ministri sõnul võib Kihnu kultuuri eksporti eeskujuks tuua ka teistele. "Kihnu on suutnud väga eripäraselt ja järjepidevalt silma paista. Elurõõmus kultuur on nii saarele kui ka riigile vajalik ning Kihnu mentaliteeti võib pidada meie rahvuslikuks aardeks," märkis ta. "Me ei pea kultuuri ainult säilitama, vaid seda ka looma ning arendama. Sellega saab Kihnu suurepäraselt hakkama," lisas Mäggi.

Kihnu vald kuulub Pärnu maakonda ning seal elab 686 elanikku. Saarel on kokku neli küla, üks kool ja üks lasteaed. Haldusreformi käigus taotles Kihnu vald merelise saarvalla erandit ning valitsus otsustas valda teiste omavalitsustega mitte ühendada. Kihnu eelarve on järjepidevalt kasvanud ning saare tulud ja kulud ületavad miljoni euro piiri.