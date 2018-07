INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Jüri Ratase valitsus: 608 päeva ja kaheksa ministrit

Mullu mais tuli ministriportfellist loobuda riigihalduse ministril, keskerakondlasel Mihhail Korbil, kui viimane otsustas Haapsalus toimunud kohtumisel veteranidega seada küsimuse alla Eesti liikmelisuse NATO-s. "Mina… võib-olla ütlen eestlaste vaatevinklist ebameeldiva fraasi, mina pole NATO liikmelisuse poolt," kõlasid Korbi saatuslikud sõnad. Tema mantlipärijaks sai Jaak Aab.

Möödunud aasta mais vahetas IRL (praegune Isamaa - toim) esimeest. Uus parteijuht Helir Valdor Seeder hakkas aga pelgalt mõne nädala möödudes ümber jagama ka IRLi ministriportfelle. Kaitseminister Margus Tsahkna asendati Jüri Luigega, keskkonnaminister Marko Pomerants Siim Valmar Kiisleriga ja rahandusminister Sven Sesteri asemele asus Toomas Tõniste. Sellise vangerduse tõttu otsustas Tsahkna välja astuda ka IRList.

Alkoholipoliitika vedurina tuntud Jevgeni Ossinovski (SDE) teatas pärast sotside kolinal kukkunud reitingut, et loobub ministrikohast ja asub sajaprotsendiliselt juhtima erakonda, et 2019. aastal toimuvatele valimistele võidukalt vastu minna. Samal ajal, kui meedia spekuleeris, kes erakonnakaaslastest võiks olla Ossinovski mantlipärija ja asuda ametisse tervise- ja tööministrina, teatas Ossinovski, et uueks ministriks saab hoopiski keegi väljaspool parteid - seni riigikantselei strateegiabüroo nõunikuna töötanud Riina Sikkut.

Pärast Ossinovski avaldust möödus vaid pisut rohkem kui nädal ja Ratase valitsust tabas järjekordne tagasilöök: keskerakondlasest riigihalduse minister Jaak Aab jäi autoroolis jääknähtudega vahele. Lisaks 0,28-promillisele alkoholisisaldusele veres ületas toonane minister ka kiirust, sõites 50 km/h alas kiirusega 73 kilomeetrit tunnis. Aabi asemel asus valitsuses tööle seni suhtekorraldajana tuntud Janek Mäggi.

23. juulil, pärast mitut puhkusel veedetud nädalat, teatas ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister Urve Palo, et ei soovi enam poliitikas jätkata ning paneb maha ka ministri ameti. Tema otsust nii erakonnast kui ka valitsusest lahkuda kiirendasid avalikkuseni jõudnud sotside sisetülid. Nimelt pildus Palo oma erakonnakaaslase, kultuuriminister Indrek Saare kohta kriitikat, öeldes, et viimane ei sobi sotside juhiks. Kui üldse, siis ehk EKRE esimeheks.

Tänane Eesti Ekspress kirjutab, et Palo pole oma sõnadest ka taganenud. "Ma ei tea ühtegi Saare ideed. Saarel on null ideed kolme aasta jooksul. Kus on tema plaan? Kui Ossinovski asemele oleks parem kandidaat, siis saaks teda kaaluda. Aga ei ole!"