INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Deniss Metsavase teekond leitnandist riigireeturiks

3. septembril peeti kinni riigireetmises kahtlustatav Deniss Metsavas. Metsavas, kelle sõjaväeline karjäär on muljetavaldav ja keda peeti ehedaks ja edukaks näiteks kaitseväe kaudu ühiskonda lõimumisest, on Vene sõjaväeluurele (GRU) erineva tasemega riiklikku ja välisteavet edastanud mitte vähem kui viis aastat. Selle aja jooksul on Metsavas aga karjääriredelil ronides olnud äärmiselt ambitsioonikas.

38-aastane Deniss Metsavas alustas sõjaväelist tegevust 1998. aastal, kui asus üksik-vahipataljonis aega teenima. Sinna jäi ta ka rühmaülemana tööle. Metsavas on lõpetanud Tartu kõrgema sõjakooli ja täiendanud end ka Soomes kaitseväe sõjaväekoolis. Mehe pingutused päädisid 2015. aastal, kui talle anti majori auaste.

Eesti Päevalehe ajakirjanik Joosep Tiks, kes Metsavase alluvuses aega teeninud, meenutas, et Metsavas oli tuntud oma karismaatilise, kuid mõistva oleku poolest. "Ta oli familiaarne, olekut lahe," meenutas Tiks Metsavast.

Ka kolleegidele kaitseväest tuli Metsavase reeturlikkus üllatusena. "Ta jättis endast pädeva ja pühendunud ohvitseri mulje, aga tegemist oli reeturiga ja kaitseväe inimestele on see väga emotsionaalne löök," sõnas kaitseväe juhataja Riho Terras.