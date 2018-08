INTERAKTIIVNE AJATELG | Kuidas ja millal said raketilasust teada ministrid ja president?

Kolm tundi pärast raketi laskmist teavitati juhtunust avalikkust. Enne seda pidid õnnetusest kuulnud olema peaminister ja valitsuse julgeolekukomisjon, president, õhuvägi ning seeläbi ka kaitseväe juhataja Riho Terras. Samuti teavitati politseid ning päästeametit.

Esimese infona koguti teadmisi sellest, kus õnnetust juhtus ning mis on esimesed teadaolevad asjaolud. Õhuväe ülem Riivo Valge kommenteeris eile, et kuigi info raketilasust jõudis temani minutitega, siis teavitamisega oodati pikalt, et veenduda info tõepärasuses ja täpsuses.

Päev pärast raketilasku - ehk kolmapäeval, lekkis meediale informatsioon, et rakett on maandunud Endla looduskaitsealale. Kaitseväe peastaabis kutsuti kokku pressikonverents, kus seda kinnitati "95-protsendilise tõenäosusega". Pressikonverentsil räägiti, et käib aktiivne töö rabas, kohal on eksperdid.