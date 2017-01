INTERAKTIIVNE AJAJOON: Mis toimus samm-sammult sel traagilisel õhtul, kui kaks venda otsustasid Pärnus taksojuhti röövida?

Eile hakkas Pärnu maakohus arutama vendadele Benjamin (s. 1997) ja Filip-Artur Hiienurmele (s. 1995) esitatud süüdistust taksojuhi röövmõrvas. Alljärgnevalt toome teieni graafiliselt esitatud sündmused traagilisest õhtust, mis lõppes jõhkra mõrvaga.

Et ajajoonel olevat infot paremini mõista, tuleks lühidalt lahti kirjutada sündmusele eelnenud lugu. See algas sisuliselt kümme aastat tagasi, kui toona emaga Londonisse kolinud vennad otsustasid kuskil 2015. aasta lõpus Euroopas ringi reisida ja ka Eestis käia. Nad saabusidki Eestisse millalgi 2016. aasta alguses.

Siin tekkis neil autoga probleeme ja nad kaalusid pärast mõningat Eestis viibimist Inglismaale tagasi pöördumist. 14. jaanuaril peeti nad Pärnu-Ikla maanteel Tahkuranna kandis kinni, sest nende Fordil olid kahtlased numbrimärgid. Pealegi leiti autost maske ja relvamakette ning ühendusest lahti võetud vilkuritaoline valgusallikas. Kuna auto oli Benjamini nimel, seisis ta juba järgmisel päeval kohtu ees ja veetis järgmised 15 päeva arestis.

Vabanedes sai ta uuesti vennaga kokku. Noormeeste sõnul mõlkus neil mõttes vaid üks: kuidas Ford tasulisest parklast kätte saada ja Eestist lahkuda. Kuna raha neil siis enda väitel oli, ei oleks 150-eurose arve maksmine neil üle jõu käinud. Kohapeal selgus, et maksta saab ainult ülekandega. Noormehed naasid hotelli, kus Filip-Artur oli varem toa võtnud, ja hakkasid tulevikuväljavaateid kaaluma. Benjamin väitis kohtus, et tema soovis raha ikkagi ära maksta, kuid Filip-Artur oli selle vastu.

Nimelt kui vennad kinni peeti ja jaoskonda viidi, tehti Filipile narkoproov, mis näitas alguses positiivset tulemust. „Ma arvasin, et politsei narkotest oli rikutud. Ma ei tea, miks see nii näitas, sest ma ei olnud ühtegi ainet võtnud. Me vaidlesime, tegin uue testi ja see oli negatiivne,” rääkis Filip-Artur. Peale selle olevat ta kuulnud üht politseinikku ütlemas, et kui neile auto tagasi antakse, siis peetakse nad uuesti kinni.

Need seigad olid Filip-Arturis tekitanud trotsi politseiga suhtlemise vastu. Ta ei tahtnud raha maksmisest enam midagi kuulda ja hakkas pidama hoopis auto röövimise plaani. Noorem vend vaidles enda sõnutsi talle vastu, kuid leebus, sest vanem vend olevat olnud ühiste asjade otsustaja.

Edasi arenes lugu erinevate allikate väitel selliselt, nagu loo juures olev graafik näitab.

Kohtuasja arutatakse edasi 20. jaanuaril, siis on kavas avada kirjalikud tõendid ja alustada kohtuvaidlusi.

Röövimise eesmärgil tapmise ehk mõrva eest näeb seadus süüdi mõistmise korral ette kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistuse.