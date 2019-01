Integratsiooni sihtasutuse juht plakatišokist: pole kindel, kas pärast on võimalik öeldut parandada

Täna hommikul käis integratsiooni sihtasutuse juht Irene Käosaar Raadio 4-s vestlemas asutuse kolimisest Narva. Saade oli selline, kuhu said ka inimesed eetrisse helistada ning järsku oli teisel pool toru väga häiritud kodanik. "Ma ei saanud üldse aru, millest juttu," räägib Käosaar, kuidas temalt mingisuguste plakatite kohta uuriti.

Saatejuht näitas stuudios Käosaarele Facebookis pilti eestlasi ja venelasi segregeerivatest reklaamplakatitest ja naine kohkus. "Sel hetkel vabandasin eetris vene inimeste ees, kes end puudutatuna tundsid," ütleb Käosaar. Saatejuht veel küsis, kas nüüd on Käosaare senine töö integratsiooni sihtasutuses lörri löödud.

"Töötan igapäevaselt selles vallas ning püüan veri ninast väljas juurutada väärtusi, et oleme siin Eestimaa peal kõik ühtselt eestimaalased ja koos," räägib naine, et tema töö on vältida eristamist ja otsida ühisosa. Ta arvab, et reklaam tahtis inimesi panna peeglisse vaatama, mitte olla sihilikult poolitav.

"Kardan, et see tekitas inimestes – Maris, Peetris, Marias ja Pjotris – mingisuguse emotsiooni. Pole kindel, et see emotsioon oli peeglisse vaadata," ütleb Käosaar. Võis olla, et venelased tundsid end jälle eraldatuna. Ehkki paljud eestlased võisid olla pahased, et rumal reklaam sai üles pandud, siis võis ka olla neid, kes eestlaste ja venelaste poolitamisele pöidla tõstsid. "Isegi lugesin Facebookis kommentaari, et näe, lõpuks keegi julges välja öelda," tõdeb Käosaar.