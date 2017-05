Instituut: Savisaare tervise uurimiseks moodustati lausa erikomisjon

Edgar Savisaar tutvustab uusi volikogu kandidaate Foto: Priit Simson

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) direktor Üllar Lanno sõnul on moodustatud komisjon, et uurida Edgar Savisaare tervist. See vajadus tekkis, sest Savisaare advokaadi sõnul on ta liiga haige, et altkäemaksu võtmise süüdistusega kohtu alla minna.