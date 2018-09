Inspiratsioonipäev ôpetab noori nutika idee elluviimiseks rahastust taotlema

Tallinnas 29. septembril Erinevate Tubade Klubis (Telliskivi 60) toimuvale Euroopa Solidaarsuskorpuse teabepäevale ja kohalike solidaarsusprojektide ideede inkubaatorisse on oodatud kõik noored üle Eesti, kes soovivad anda vabatahtliku panuse mõne ühiskonna valupunkti lahendamiseks.

“Me tahame innustada noori sekkuma, märkama ja lahendama neidsamu probleeme, millest kõnelevad kodus nende vanemad, räägivad koolis õpetajad ja kirjutavad ajalehed - alustades õpetajate puudusest noorte kuritegevuseni, nutisõltuvusest küberkiusamiseni ning noorte vähesest aktiivsusest kuni nende järjest teravamate vaimsete probleemideni,” kirjeldas SA Archimedese noorteagentuuri juhataja Reet Kost. “Samuti ootame, et noored tooksid esile ka uusi valupunkte, mida pole veel ühiskonnas teadvustatud, kuid mida noored on ise juba märganud."

SA Archimedese noorteagentuuri kogenud spetsialistide ja varem samalaadseid projekte läbi viinud vilistlatse eestvedamisel antakse noortele laupäeval Tallinnas julgustust, kuidas märgata erinevaid kodukohas või sõprade seas aktuaalseid probleeme, kuidas neid omal käel lahendada ja selle jaoks toetust taotleda.

Üritusele on oodatud kõik meeskonnad, kellel juba on idee kodukoha probleemi lahendamiseks ja kes vajavad abi projekti vormistamisel ja esitamisel, aga ka noored, kellel ideed veel ei ole, kuid kes on huvitatud panustamisest ühiskonna probleemide lahendamisse.