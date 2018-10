Inspektorid pidasid Pirita jõel kinni kaks röövpüüdjat, politseikoerad aitasid leida kogu püügivarustuse

Inspektorid märkasid pühapäeva öösel vastu esmaspäeva Pirita jõe ääres kontrollkäiku tehes kahte meest jõge valgustamas ja vette minemas. Nähtavasti oli röövpüüdjatel valve väljas, sest inspektorite lähenedes jooksid nad metsa varjule. Üks kalipsot kandnud röövpüüdja saadi koos harpuunpüssi ja muu varustusega metsast kätte, teine oli jõudnud tabamise hetkeks oma varustuse metsa ära peita.

Inspektorite kutsel tulid kohale politseinikud koos kahe jäljekoeraga. Röövpüüdjad olid esialgu koerte suhtes skeptilised ega pidanud asitõendite leidmist tõenäoliseks, kuid tänu koerale leiti ka teine harpuunpüss.

Saaki meestel veel ei olnud, kuid püüginõuete rikkumisega seoses alustati nende suhtes väärteomenetlust. Harpuunpüssid ja muu varustus on menetluse ajaks hoiule võetud.

Keskkonnainspektsioon tuletab kalastajatele meelde, et lõheliste kudejõgedel on harpuunpüssiga kalastamine aastaringselt keelatud. Lõheliste kudemis- ja elupaikade nimistu on kehtestatud looduskaitseseaduses.

Eelmisel nädalal leidsid Harjumaa inspektorid koostöös vabatahtlikega Vasalemma jõe ääres kasti kaladega, kuid tookord ei õnnestunud püüdjat tabada. Vasalemma jõe aastaringsest kalapüügikeelualast oli nakkevõrkudega välja püütud seitse merest kudema tulnud meriforelli ja üks lõhe.

Seoses lõheliste kudeajaga on septembri algusest novembri lõpuni lõhe ja meriforelli püük meie jõgedel keelatud. Kuni 15. oktoobrini on suurematel jõgedel lubatud lõhelisi püüda kalastuskaardi alusel, kuid 15. oktoobrist kuni 15. novembrini kehtib jõgedel täielik püügikeeld. Erandiks on vaid Jägala ja Narva jõgi.

Keskkonnainspektsioon kutsub kõiki kalastajaid kuderahust kinni pidama ja jõgedel kahtlast tegevust märgates teatama sellest valvetelefonile 1313.