Innovatsioonipoliitika seminar toob Eestisse maailma tipud

"Väikeriikide võimalused olla maailmas juhtiva innovaatori rollis, on piiratud. Sellegipoolest on arvestatav edu innovatsiooni loomisel saavutatud ka Eesti-suuruste riikide poolt. Targa innovatsioonipoliitika abil tekib meil võimalus liikuda globaalsete väärtusahelate kõrgematele astmetele.

Tänase seminari eesmärk on kuulata ja teha tähelepanekuid teiste riikide edulugudest. Teistelt on palju on õppida, kuid oma roll jääb ka päris meie omale teele innovatsiooni võimestamisel,“ rääkis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Viljar Lubi.

„Toome Tallinnasse kokku tippteadlased Euroopast ja Taiwanist, kellel on väga head ekspertteadmised erinevate regioonide innovatsioonisüsteemide kujunemisest ja riiklike innovatsioonipoliitikate mõjust konkurentsivõimele,“ selgitas seminari kaaskorraldaja, TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi direktor professor Erkki Karo.

„Innovatsioonipoliitika otsustajatele mõeldud seminaril arutlevad teadlased, tudengid, ametnikud ja ettevõtjad, mida Eesti-sugune väikeriik saab võita või kaotada globaalsete väärtusahelate arengutest ning mida õppida Euroopa ning Taiwani õnnestumistest ja ebaõnnestumistest.

Üritusel on märgiline tähendus, sest eile, ülikooli 100. aastapäeval, promoveeriti TTÜ audoktoriks innovatsiooniuuringute üks alusepanijaid, Taani Aalborgi Ülikooli emeriitprofessor Bengt-Åke Lundvall, kes on oluliselt mõjutanud ka Ragnar Nurkse instituudi teadustööd,“ lausus Karo.

Seminaril jagab mõtteid innovatsiooniuuringute üks alusepanijaid, Norra majandusajaloolane, TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi külalisprofessor Erik S. Reinert.