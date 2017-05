Inimesed on Vormsi saarel lõksus, parvlaev ei saa tehnilise rikke tõttu väljuda

Vormsi saare ja mandri vahet sõitval parvlaeval Ormsö tekkis tehniline probleem, mis jäid täna ennelõunal aluse reisid ära. Nõnda on nüüd inimesed saarel lõksus.

Üks saarele reisida soovinu teatas Delfile, et kuna täna on püha, siis ei tööta ükski Kihnu Veeteede infotelefon ja saarel lõksus olevad inimesed on seetõttu täielikus teadmatuses. Ühtlasi on murettekitav, et nii hommikused kui ka õhtused väljumised olid täis broneeritud, nii et õhus on küsimus, kas laeva korda saadeski kõik reisijad täna üle pääsevad.

Kihnu Veeteed andis kodulehel teada, et parvlaev Ormsö pidi väljuma kell 11.05 Svibyst ja kell 12.15 Rohukülast, kuid seoses tehniliste probleemidega tuli need reisid tühistada. Õhtuste reiside toimumise kohta lubatakse infot anda kell 16.

Delfi andmetel õnnestub usutavasti tehnilisest probleemist lähitundidel jagu saada ning saarel ja mandril reisi ootavate inimeste tarvis tehakse sellisel juhul ka lisareis, et näiteks õhtusele laevale broneeringu teinutest ei peaks keegi ööseks saarele jääma.

Mandril Vormsile pääsemist ootav reisija imestas, et reisi ärajäämisest anti teada üksnes veerand tundi enne reisi graafikujärgset väljumist. Tartust kolm tundi Rohukülla sõitnud reisija osutas, et reisi ärajäädes pole ka otstarbekas Tartusse tagasi sõita. Nii oodatakse ja loodetakse, et peagi saab laev siiski korda ja pääsetakse üle vee.

Viimati oli Ormsöga probleeme märtsi lõpus, mil inimesed olid Vormsil Sviby sadamas, ent lootust koju pääseda polnud. Tol korral oli samuti tegu tehniliste probleemidega ja ära jäid õhtused reisid, nii et inimesed pidid leidma kas ööbimiskoha või veetma öö sadamas. Sadamas järjekorras oli tookord paarkümmend autot.