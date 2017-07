Inimesed on lubanud EV100 keskkonnas Eestile üle 400 sünnipäevakingi

Eesti inimesed on praeguseks pannud EV100 veebilehele kirja enam kui 400 kingitust, mida tehakse Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhuks oma kogukonna heaks.

"Eesti inimesed on tulnud Eestile kingituste tegemise mõttega väga innukalt kaasa ja praeguseks on veebilehel registreeritud juba 423 kingitust ja 221 sündmust üle Eesti," rääkis Eesti Vabariik 100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa. "Kingituse tegemine on võimalus teha ümbritsevate inimeste elu paremaks, toredamaks ja jätta juubelist kena mälestus. See ei pea olema suur ega kallis, lihtsalt tooma kogukonnale rõõmu."

Kuigi osaliselt juubeliüritused juba käivad, pole Rohumaa kinnitusel programmiga kaugeltki hilja liituda. "Kingitusi saab Eestile teha kuni 2020. aasta veebruarini. Küll soovitaksin Eesti sünnipäevaks tehtavad kingitused panna kirja EV100 veebilehele, siis saavad sellest sündmusest või algatusest osa teisedki," rääkis Rohumaa.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks tehtavate kingitustega saab tutvuda ja oma kingituse lisada veebilehel ev100.ee. Samuti saab samas lüüa kaasa juba tehtavates kingitustes.

2018. aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest. Sünnipäeva tähistatakse 2017. aasta aprillist 2020. aasta veebruarini.