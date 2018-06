Ingrid Rüütel Mart Helme tumedanahalisi alandavast sõnavõtust: muretsen inimeste vaimse taseme pärast, keda nii EKRE valijaks meelitatakse

EV96 fotosein detailid Foto: Eero Vabamägi

Delfi palus EKRE liikmelt ja president Rüütli abikaasalt Ingrid Rüütlilt kommentaari Mart Helme esmaspäevasele sõnavõtule. Helme ütles õppejõuna töötatud ajast rääkides, et kui neegrile vastu pead koputada, siis see kumiseb nagu õõnes puu. Rüütel leiab, et tegmist on ilmselt halva naljaga, kuid avaldab muret inimeste vaimse taseme pärast, keda nii valima meelitatakse.