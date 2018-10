Infosüsteemist lekkisid sadade kooliõpilaste isikuandmed. Ministeerium: tegu oli ilmselt töötajate teadmatusega

Tänases riigikogu infotunnis arutati Liina Kersna (RE) ettevõtmisel lekke tekkepõhjuseid ja seda, mida nüüd peale hakata.

Sotsiaalminister Riina Sikkuti sõnul asus haridus- ja teadusministeerium kohe pärast juhtunust teadasaamist tegutsema, et andmetele avalik ligipääs lõpetada. Lekke täpsem põhjus selgitatakse Sikkuti sõnul välja koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga.

Haridus- ja teadusministeerium on teatanud, et tegemist pole tehnilise rikkega ja andmed said avalikuks andmesisestajate teadmatuse tõttu.

Sikkuti hinnangul oli tegu eksimuse, mitte tahtliku tegevusega. Kersna seadis selle siiski kahtluse alla. "See tähendab, et ministeerium usub, et kümnete hariduasutuste töötajad on aastate vältel teinud sadade dokumentide puhul kaks hiireklõpsu, et avalikustada tundlikku informatsiooni laste ja nende perede kohta. See ei tundu mulle kuidagi loogiline," märkis ta.

Riigikogus arutati ka seda, kas teavitada tuleks nende õpilaste vanemaid, kelle andmed lekkinud on, sellest teavitada. Kersna arvates tuleks seda teha ja vabadnust paluda. Sikkut märkis, et kuna tegemist on esimese sellis lekkega, tuleks täpsemalt kokku leppida, keda informeerida ja välja uurida, kes täpsemalt on andmetele ligi pääsenud.