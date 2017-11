Info väidetavast intsidendist Harku vallas osutus vääraks: ühtegi last ei tiritud kaubikusse

Väidetav intsident tundmatutest meestest, kes reedel Harku vallas kooliealist last valges kaubikus kinni hoidsid, osutus väärinfoks. Politsei kontrollis laekunud kuriteoteadet, mis ei osutunud tõeseks.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo lastekaitse grupi juht Reimo Raiveti kommentaar:



Asusime kohe, kui meieni jõudis info vahejuhtumist, asjaolusid välja selgitama ning töö vältas kogu nädalavahetuse. Täna võin kinnitada, et reedel sotsiaalmeedias kirjeldatud vahejuhtum aset ei leidnud. Selles veendumiseks viisime läbi hulga menetlustoiminguid, analüüsime infokilde ning suhtlesime asjaosalistega. Alustatud kriminaalmenetlus lõpetatakse. Püüame perele igakülgselt toeks olla, et infomüra tagajärgedega toime tulla.

On oluline, et igasuguse kahtluse korral teavitatakse alati esimesena politseid. Inimeste soov kogukonna liikmeid kodukohas toimuvast informeerida on mõistetav, kuid nii alarmeerivad postitused tuleks väga hoolikalt läbi mõelda. Sotsiaalmeedias levib info kiiresti ja kaugele. Vigade ja ebatäpsuste korrigeerimine sotsiaalmeedias on keeruline, kui mitte võimatu, eriti kui info on levinud ka massimeediasse.

Kõige suurem oht ongi, et liikvele läheb kontrollimata info ning seda kõike enne, kui politsei jõuab asja uurima hakata. Tasub meeles pidada, et kui tegu ongi tõese infoga võimalikust kuriteost, võib sotsiaalmeedias levitatud info uurimist segada. Kui info osutub vääraks või moonutatuks, võib heas usus tehtud hoiatamise asemel sattuda löögi alla inimeste turvatunne, sest kogukonna liikmete seas hakkab levima paanika ja hirm.

Loe veel

Seetõttu soovitame alati sellise infoga pöörduda oma (piirkonna-) politseiniku või näiteks veebikonstaabli poole. Politseinikud saavad infot kontrollida ning seejärel on võimalik koos otsustada, kas ja kuidas vajadusel ka kogukonna liikmeid hoiatada.

Politsei soovitused sotsiaalmeedias info levitamisel ja jagamisel: